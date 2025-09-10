X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ড রোগী ভর্তি 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪
প্রতীকী ছবি

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৬২৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার মধ্যে তারা হাসপাতালে ভর্তি হন। এ বছর একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী ভর্তির রেকর্ড এটি। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৬ হাজার ৯৬ জন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা যায়।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় দুই জন ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন। এ নিয়ে এ বছর এই রোগে মৃত্যু হলো ১৩৯ জনের।

সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৬২০ রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং মারা গেছেন ১৭ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ৮২১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৬৫৫ জন, বাকি ১ হাজার ১৬৬ জন অন্যান্য বিভাগে।

এ বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন, মেতে ১ হাজার ৭৭৩ জন, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন, জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন এবং আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মেতে ৩ জন, জুনে ১৯ জন, জুলাইয়ে ৪১ জন এবং আগস্টে ৩৯ জন মারা গেছেন।

মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
