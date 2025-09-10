ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ড রোগী ভর্তি 

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৬২৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার মধ্যে তারা হাসপাতালে ভর্তি হন। এ বছর একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী ভর্তির রেকর্ড এটি। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৬ হাজার ৯৬ জন।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা যায়।
স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় দুই জন ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন। এ নিয়ে এ বছর এই রোগে মৃত্যু হলো ১৩৯ জনের।
সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৬২০ রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং মারা গেছেন ১৭ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ৮২১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৬৫৫ জন, বাকি ১ হাজার ১৬৬ জন অন্যান্য বিভাগে।
এ বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন, মেতে ১ হাজার ৭৭৩ জন, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন, জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন এবং আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মেতে ৩ জন, জুনে ১৯ জন, জুলাইয়ে ৪১ জন এবং আগস্টে ৩৯ জন মারা গেছেন।