ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল ৮টা থেকে বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ৮টার মধ্যে তারা মারা যান। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৭১৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ হাজার ১০৪ জনে।
স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, মৃত তিন জনের দুই জন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। একজনের মৃত্যু হয়েছে ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। তাদের এক জন পুরুষ, দুই জন নারী। তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে ২৬, ৫৫ ও দুই বছর।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের বুলেটিনে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬৯ জন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ১৪৫ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬১ জন, খুলনা বিভাগে ৪৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩২ জন, রংপুর বিভাগে ছয় জন, বরিশাল বিভাগে ১০৫ জন এবং সিলেট বিভাগে চার জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
ডেঙ্গু নিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২ হাজার ৪৭৩ জন। তাদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ৮৫৬ জন, ঢাকার বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ১ হাজার ৬১৭ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন।