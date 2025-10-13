ক্যানসার চিকিৎসায় ৬টি লিনাক মেশিন কিনছে সরকার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, আমাদের দেশে স্তন ক্যানসারসহ বিভিন্ন ক্যানসারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ক্যানসার প্রতিরোধে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা থেকে শুরু করে আমাদেরকে আরও বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে ‘স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস ২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন এতে সভাপতিত্ব করেন।
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির আহ্বান জানিয়ে নূরজাহান বেগম বলেন, ‘‘আমাদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করতে হবে, যাতে করে আমরা ৬৪ জেলায় ক্যানসার সচেতনতার বিষয়টি পৌঁছে দিতে পারি। বর্তমান সরকার প্রতিটি বিভাগীয় হাসপাতালে ক্যানসার কিডনি ও ডায়ালাইসিস চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।’’
উপদেষ্টা বলেন, ‘‘ক্যানসার চিকিৎসার জন্য লিনাক মেশিন খুবই প্রয়োজনীয়। বর্তমান সরকার ৩৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ছয়টি লিনাক মেশিন কেনার ব্যবস্থা নিয়েছে।’’ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মেশিনগুলো দেশে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন
স্তন ক্যানসার চিকিৎসায় যুগোপযোগী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ন্যাশনাল বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘এক্ষেত্রে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।’’
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর বলেন, ‘‘স্তন ক্যানসার ধরা পড়লে শতভাগ নিরাময় সম্ভব। এজন্য আমাদেরকে লজ্জা বা ভয় না পেয়ে যথাসময়ে স্ক্রিনিং করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে, ৩০ বছরের নিচেও অনেকের স্তন ক্যানসার হতে পারে। তাই বয়সের দিকে না তাকিয়ে, কোনও ধরনের উপসর্গ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।’’