এক পদে ৪৬৮ জনকে চাকরি দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, যোগ্যতা এসএসসি পাস

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর বিকাল চারটা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪৬৮
বেতন গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। নির্মাণকাজে অন্যূন ১ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদন ফি: ১০০ টাকা।
আবেদন করবেন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা jobs.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।