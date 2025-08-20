X
এক পদে ৪৬৮ জনকে চাকরি দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, যোগ্যতা এসএসসি পাস

সরকারি চাকরির খবর। একটি পদে নিয়োগ।

চাকরি ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর বিকাল চারটা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪৬৮
বেতন গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।  নির্মাণকাজে অন্যূন ১ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদন ফি: ১০০ টাকা।

আবেদন করবেন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা jobs.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

