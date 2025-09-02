X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু

সরকারি চাকরির খবর। একটি পদে নিয়োগ।

চাকরি ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৩আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৩
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ট্রেন অপারেটর পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।  আজ ২ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনগ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

পদের নাম: ট্রেন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১৫টি
গ্রেড: ১০ম
মূল বেতন: ৩৬৮০০ টাকা

যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি।

বয়সসীমা: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদন করবেন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা dmtcl.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: আবেদন ফি ৫০০ টাকা; টেলিটক সার্ভিস চার্জ ৫৮ টাকাসহ মোট ৫৫৮ টাকা।

আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

/ইএইচ/
বিষয়:
চাকরির খবরসরকারি চাকরির খবরনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আজ আবেদনের শেষ দিন যে সকল চাকরির
বাংলা ট্রিবিউনের সর্বশেষ
নিরপেক্ষ নির্বাচন করেছেন প্রশাসনে এমন কর্মকর্তা দেখছেন না প্রধান উপদেষ্টা: মঞ্জু
নিরপেক্ষ নির্বাচন করেছেন প্রশাসনে এমন কর্মকর্তা দেখছেন না প্রধান উপদেষ্টা: মঞ্জু
০৯:৩১ পিএম
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
০৯:৩০ পিএম
বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে ‘বিজ্ঞান উৎসব’এর তৃতীয় আসর শুরু
বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে ‘বিজ্ঞান উৎসব’এর তৃতীয় আসর শুরু
০৯:১৯ পিএম
হত্যা মামলায় কারাগারে মহিলী লীগ নেত্রী স্বপ্না
হত্যা মামলায় কারাগারে মহিলী লীগ নেত্রী স্বপ্না
০৯:১৪ পিএম
চাকরি বিভাগের সর্বশেষ
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
এক পদে ৪৬৮ জনকে চাকরি দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, যোগ্যতা এসএসসি পাস
এক পদে ৪৬৮ জনকে চাকরি দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, যোগ্যতা এসএসসি পাস
৮০০ নার্স নেবে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ৫০০
৮০০ নার্স নেবে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ৫০০
ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
সেনাবাহিনীতে চাকরি, আবেদনগ্রহণ চলছে
সেনাবাহিনীতে চাকরি, আবেদনগ্রহণ চলছে
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media