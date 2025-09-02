৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ট্রেন অপারেটর পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আজ ২ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনগ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
পদের নাম: ট্রেন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১৫টি
গ্রেড: ১০ম
মূল বেতন: ৩৬৮০০ টাকা
যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি।
বয়সসীমা: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদন করবেন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা dmtcl.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: আবেদন ফি ৫০০ টাকা; টেলিটক সার্ভিস চার্জ ৫৮ টাকাসহ মোট ৫৫৮ টাকা।
আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।