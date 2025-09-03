মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে একাধিক পদে চাকরি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ৬৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বিকাল ৫টা পর্যন্ত নআবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম: স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
২. পদের নাম: মোটর মেকানিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি বা সমমান পাস।
৩. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
৪. পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
৫. পদের নাম: পাম্প অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
৬. পদের নাম: রিসিপশনিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
৭. পদের নাম: গ্রন্থাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা।
৮. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
বয়সসীমা: ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮ বছর থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা http://dnc.teletalk.com.bd/ এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।