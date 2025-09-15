X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪১আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৩
টিআইবি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। দুইটি পদে মোট ১২৫ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্থাটি। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম: মাঠ তত্ত্বাবধায়ক
পদসংখ্যা: ২৫
সময়কাল: নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ (সর্বোচ্চ ৪৫ দিন)
যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে, স্নাতকোত্তর বা সমমান ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যে কোনও বিষয়ে ডিগ্রিধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।  জরিপ কাজে মাঠ পরিদর্শন ও তদারকি এবং তথ্য সংগ্রহে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

২. মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী
পদসংখ্যা: ২৫
সময়কাল: নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ (সর্বোচ্চ ৪৫ দিন)

যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যে কোনও বিষয়ে ডিগ্রিধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।জরিপ কাজে মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ করে সুশাসন ও দুর্নীতিবিষয়ক জরিপের কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এমএস অফিস এবং জরিপ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহীরা প্রার্থীরা https://recruitment.ti-bangladesh.org এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

/ইএইচ/
বিষয়:
এনজিও চাকরিটিআইবিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরির খবরনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আজ আবেদনের শেষ দিন যে সকল চাকরির
বাংলা ট্রিবিউনের সর্বশেষ
ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনে আবেদনের সময়সীমা বাড়ালো বাংলাদেশ ব্যাংক
ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনে আবেদনের সময়সীমা বাড়ালো বাংলাদেশ ব্যাংক
০৫:২৬ পিএম
উপজেলার সরকারি কার্যালয়ের ভেতরে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি
উপজেলার সরকারি কার্যালয়ের ভেতরে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি
০৫:২১ পিএম
শিগগিরই ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক
শিগগিরই ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক
০৫:২১ পিএম
হয়ে যাক লুচি আর আলুর দম
হয়ে যাক লুচি আর আলুর দম
০৫:১৫ পিএম
চাকরি বিভাগের সর্বশেষ
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে একাধিক পদে চাকরি
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে একাধিক পদে চাকরি
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media