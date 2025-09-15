টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। দুইটি পদে মোট ১২৫ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্থাটি। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম: মাঠ তত্ত্বাবধায়ক
পদসংখ্যা: ২৫
সময়কাল: নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ (সর্বোচ্চ ৪৫ দিন)
যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে, স্নাতকোত্তর বা সমমান ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যে কোনও বিষয়ে ডিগ্রিধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জরিপ কাজে মাঠ পরিদর্শন ও তদারকি এবং তথ্য সংগ্রহে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
২. মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী
পদসংখ্যা: ২৫
সময়কাল: নভেম্বর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ (সর্বোচ্চ ৪৫ দিন)
যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যে কোনও বিষয়ে ডিগ্রিধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।জরিপ কাজে মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ করে সুশাসন ও দুর্নীতিবিষয়ক জরিপের কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এমএস অফিস এবং জরিপ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহীরা প্রার্থীরা https://recruitment.ti-bangladesh.org এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।