বাংলাদেশ বিমানে চাকরির সুযোগ, একাধিক পদে নিয়োগ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ১২ ক্যটাগরির পদে মোট ২৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ অক্টোবর বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম: জুনিয়র স্টোর ইন্সপেকশন অফিসার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ২২৫০০-৫৪২৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ডিগ্রি।
২. অপারেশনস অ্যাসিস্ট্যান্ট (এফওডিসিসি)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১৫৯০০-৩৮৪০০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি।
৩. প্রভিশনিং কন্ট্রোল অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি।
৪. জুনিয়র টেইলর কাম আপহোলস্টার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাস।
৫. প্রেস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রিন্টিং টেকনোলজির উপর কমপক্ষে ৪ বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে।
৬. জুনিয়র ফটোগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি
৭. শিডিউলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (এমটি)
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি
৮. ইনচার্জ স্যাম্পল সেকশন
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান/মানবিক/বাণিজ্য বিভাগে ন্যূনতম এইচএসএসসি বা সমমান।
৯. জুনিয়র মেকানিক (এমটি)
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/পাওয়ার/অটোমোবাইল এর উপর ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
১০. জুনিয়র স্টোর কিপার (এমটি)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসএসসি বা সমমান।
১১. জুনিয়র মাইলেজ রেকর্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (এমটি)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসএসসি বা সমমান।
১২. জুনিয়র আপহোলস্টার (এমটি)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসএসসি বা সমমান।
বয়সসীমা: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা http://bbal.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।