X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিআইডব্লিউটিএতে চাকরি, ৩০ ক্যাটাগরির পদে ২১৪ জনকে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩০আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩০
বিআইডব্লিউটিএতে চাকরি, ৩০ ক্যাটাগরির পদে ২১৪ জনকে নিয়োগ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ৩০ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে। আবেদনগ্রহণ ৮ অক্টোবর সকাল ১০টায় শুরু হয়ে চলবে ৭ নভেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

পদের নাম ও সংখ্যাসহ বিবরণ—
১. পদের নাম: সহকারী নৌ-প্রকৌশলী, সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী, জেনারেল ফোরম্যান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার (ডিজেল)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা

২. পদের নাম: তত্ত্বাবধায়ক (তড়িৎ), ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (তড়িৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা

৩. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল), এস্টিমেটর (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা

৪. পদের নাম: সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (জাহাজ/মেরিন), তত্ত্বাবধায়ক (ডিজেল/নির্মাণ), যান্ত্রিক/জাহাজ নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক, ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (যান্ত্রিক/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ), এস্টিমেটর এবং উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/মেরিন)
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা

৫. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৬. পদের নাম: প্রশিক্ষক (ডেক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৭. পদের নাম: প্রশিক্ষক (ইঞ্জিন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৮. পদের নাম: ডুবুরি
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা

৯. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা

১০. পদের নাম: কারিগরি সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

১১. পদের নাম: কারিগরি সহকারী (তড়িৎ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

১২. পদের নাম: কারিগরি সহকারী (মেরিন/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ/মেকানিক্যাল)
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা

১৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

১৪. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২০
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

১৫. পদের নাম: স্পিডবোট ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

১৬. পদের নাম: মটর মেকানিক/ডিজেল মেকানিক/মেকানিক
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

১৭. পদের নাম: শুল্ক আদায়কারী
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

১৮. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

১৯. পদের নাম: ইলেকট্রিক মেকানিক (স্যালভেজ জাহাজ) ইলেকট্রিশিয়ান (জাহাজ)
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

২০. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প ড্রাইভার/পাম্প ড্রাইভার-কাম ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

২১. পদের নাম: লস্কর
পদসংখ্যা: ২১
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা

২২. পদের নাম: মার্কম্যান
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা

২৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৫
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

২৪. পদের নাম: শুল্ক প্রহরী
পদসংখ্যা: ২৩
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা

২৫. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী/টার্মিনাল গার্ড
পদসংখ্যা: ২৯
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

২৬. পদের নাম: স্টোর হেলপার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

২৭. পদের নাম:  বাস হেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

২৮. পদের নাম:  নাইট গার্ড
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

২৯. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

৩০. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

বয়সসীমা: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদন করবেন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা https://www.jobsbiwta.gov.bd/ এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ১-৪ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৫-৮ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ৯-২০ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা, ২১-৩০ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে ক্লিক করুন এখানে

/ইএইচ/
বিষয়:
চাকরির খবরসরকারি চাকরির খবরবিআইডব্লিউটিএনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আজ আবেদনের শেষ দিন যে সকল চাকরির
বাংলা ট্রিবিউনের সর্বশেষ
প্রধান উপদেষ্টার ব্যর্থতা থাকলেও ভারত নিয়ে শক্ত মনোভাব দেখিয়েছেন: মাহমুদুর রহমান
প্রধান উপদেষ্টার ব্যর্থতা থাকলেও ভারত নিয়ে শক্ত মনোভাব দেখিয়েছেন: মাহমুদুর রহমান
০৫:৩৬ পিএম
কার্যকর স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠনের দাবি টিআইবির
কার্যকর স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠনের দাবি টিআইবির
০৫:৩১ পিএম
কবি নজরুল কলেজে শিবিরের উদ্যোগে ছাত্রাবাসে পানির ফিল্টার
কবি নজরুল কলেজে শিবিরের উদ্যোগে ছাত্রাবাসে পানির ফিল্টার
০৫:২৪ পিএম
হিলির পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
হিলির পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
০৫:২২ পিএম
চাকরি বিভাগের সর্বশেষ
ঢাকা ওয়াসায় চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
ঢাকা ওয়াসায় চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
বাংলাদেশ বিমানে চাকরির সুযোগ, একাধিক পদে নিয়োগ
বাংলাদেশ বিমানে চাকরির সুযোগ, একাধিক পদে নিয়োগ
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এসএসসি পাসে চাকরি
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এসএসসি পাসে চাকরি
টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ
টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ
বিটিসিএলে চাকরির সুযোগ
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media