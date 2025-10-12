বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চাকরি, অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০২৬ সালের অফিসার ক্যাডেট ব্যাচের (দ্বিতীয় গ্রুপ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ১ অক্টোবর থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট
শিক্ষাগত যোগ্যতা
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে যেকোনও একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০, অপরটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীদের জন্য ও লেভেলে ছয়টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম তিনটিতে এ গ্রেড, তিনটিতে বি গ্রেড থাকতে হবে এবং এ লেভেলের জন্য ন্যূনতম একটিতে এ গ্রেড এবং দুটি বিষয়ে বি গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে যেকোনও একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০ অপরটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় থাকতে হবে।
২০২৫ সালের এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা
বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২১ বছর (এইচএসসি/সমমান পাস) এবং ১৮ থেকে ২৩ বছর (স্নাতক প্রার্থীদের জন্য)।
শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষ প্রার্থীদের জন্য শারীরিক উচ্চতা কমপক্ষে ১.৬৩ মিটার (৫ ফুট ৪ ইঞ্চি) ও বুকের মাপ ৩০ ইঞ্চি (স্বাভাবিক) এবং ৩২ ইঞ্চি (প্রসারিত) হতে হবে।
নারী প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা ১.৬০ মিটার (৫ ফুট ৩ ইঞ্চি) ও বুকের মাপ ২৮/৩০ ইঞ্চি নির্ধারিত।
বেতন ও ভাতা
প্রশিক্ষণকালীন অবস্থায় নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হবে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর অফিসার পদে যোগদান করলে নিয়ম অনুযায়ী বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন করবেন যেভাবে:
আগ্রহী প্রার্থীদের www.joinnavy.navy.mil.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে “অ্যাপ্লাই নাউ” বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে।
আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।