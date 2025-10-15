X
মোংলা বন্দরে চাকরির সুযোগ, ১৮ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০২
মোংলা বন্দরে চাকরির সুযোগ, ১৮ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। রাজস্ব খাতভুক্ত ১৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১১৩টি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন গ্রহণ ১৬ অক্টোবর ২০২৫ সকাল ৯টায় শুরু হয়ে চলবে আগামী ৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

১. পদের নাম: হাইড্রোগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
গ্রেড: ৯
যোগ্যতা: গণিত, পদার্থ ও ভূগোল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

২. পদের নাম:  সহকারী প্রকৌশলী (নৌযান/ নৌ–ভান্ডার)
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
গ্রেড: ৯
যোগ্যতা: নৌ অথবা নৌ স্থাপত্য বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক প্রকৌশল ডিগ্রি বা ডিওটি দ্বিতীয় শ্রেণি।

৩. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (নৌ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
গ্রেড: ১০
যোগ্যতা: নৌ বা জাহাজ তৈরি বিষয়ে প্রকৌশল ডিপ্লোমা।

৪. পদের নাম: প্রথম শ্রেণির ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা
গ্রেড: ১১
যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে সনদসহ অষ্টম শ্রেণি পাস। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫. পদের নাম: ওয়্যারলেস অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
গ্রেড: ১৪
যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান পাস।

৬. পদের নাম: লাইটকিপার
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ৯,৭০০- ২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

৭. পদের নাম: দ্বিতীয় শ্রেণির ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৭০০- ২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫
যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে উপযুক্ত সনদসহ অভিজ্ঞতা।

৮. পদের নাম: গ্রিজার কাম পাম্প ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০- ২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

৯. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০- ২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। কার্পেন্টারশিপে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

১০. পদের নাম: গ্যাস কাটার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০- ২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬
যোগ্যতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস ও ডিপিটিসি সনদ।

১১. পদের নাম: গ্রিজার
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা
গ্রেড: ১৭
যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ জাহাজে কাজ করার দুই বছরের অভিজ্ঞতা।

১২. পদের নাম: কচ্ছব (ডেক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। কচ্ছব হিসেবে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

১৩. পদের নাম: লস্কর
পদসংখ্যা: ৪৬
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
গ্রেড: ১৯
যোগ্যতা: ন্যুনতম এসএসসি পাস।

১৪. পদের নাম: ভান্ডারি
পদসংখ্যা: ৩০
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
গ্রেড: ১৯
যোগ্যতা: ন্যুনতম অষ্টম শ্রেণি পাস এবং রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১৫. পদের নাম: কুক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
গ্রেড: ১৯
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। রান্নার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

১৬. পদের নাম: টোপাস
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
গ্রেড: ১৯
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা।

১৭. পদের নাম: সেলুন বয়
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০- ২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০
যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

১৮. পদের নাম: মাঝি
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৮,২৫০- ২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস এবং দেশি নৌকা চালানোর তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়সসীমা: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদন করবেন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা https://www.mpajobsbd.com এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা।
৪ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ২২ টাকাসহ মোট ১৭২ টাকা।
৫ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ২১ টাকাসহ মোট ১২১ টাকা।
১১ থেকে ১৮ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ ১৯ টাকাসহ মোট ৬৯ টাকা।

*** ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা ও টেলিটক সার্ভিস চার্জ ১৯ টাকাসহ মোট ৬৯ টাকা।

