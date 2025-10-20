X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৫আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৭
বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে চাকরি/ছবি: বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বেসামরিক পদে নিয়োগের জন্য বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। ৫০ ক্যাটাগরির পদে মোট ৩০৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে আগামী  ৮ নভেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

১. পদের নাম: ধর্মীয় শিক্ষক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১৪,১২০-৩৩,৯৭০ টাকা
যোগ্যতা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো মাদ্রাসা হতে ফাজিল পাস।

২. পদের নাম: সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
গ্রেড: ১৩তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

৩. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
গ্রেড: ১৩তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
গ্রেড: ১৪তম গ্রেড
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

৫. পদের নাম: গবেষণাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
গ্রেড: ১৪তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন বা পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি এবং কম্পিউটার এমএস অফিস–সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা।

৬. পদের নাম: নকশাকার গ্রেড-৩
পদসংখ্যা: ০৬
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোন স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল বা মেকানিক্যাল অন্যূন ০২ বছরের ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স উত্তীর্ণ।

৭. পদের নাম: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার (এমটিডি)
পদসংখ্যা: ১৪
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৮. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

৯. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

১০. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৫তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২৩
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১২. পদের নাম: স্টোরম্যান
পদসংখ্যা: ০৯
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৩.পদের নাম:  ফায়ার ফাইটার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যূন ০৩ মাসের ফায়ার ফাইটিং–এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

১৪. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৫. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস ২ (আর্মামেন্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

১৬. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস ২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

১৭. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস ২ (কার্পেন্টার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

১৮. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস ২ (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

১৯. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস ২ (ফেব্রিক ওয়ার্কার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২০. পদের নাম: মিস্ত্রি ক্লাস ২ (বাইন্ডার)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২১. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২২. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট বা বয়লার ম্যানেজমেন্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২৩. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২৪. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের জেনারেল মেকানিকস বা মেশিনিস্ট ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২৫. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের রেডিও বা টিভি ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২৬. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

২৭. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (র‍্যাডার মেকানিক)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ০১ বৎসর মেয়াদের ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

২৮. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার)
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

২৯. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার)
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

৩০. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ০১ বছর মেয়াদের ট্রেড কোর্স উত্তীর্ণ।

৩১. পদের নাম: ট্রেডসম্যান (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
গ্রেড: ১৮তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩২. পদের নাম: দাই
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
গ্রেড: ১৯তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩৪. পদের নাম: লস্কর
পদসংখ্যা: ২৭
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩৫. পদের নাম: লস্কর এয়ারক্রাফট
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩৬. পদের নাম: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রীজার (এমটিজি)
পদসংখ্যা: ০৯
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩৭. পদের নাম: লস্কর বার্ড শুটার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩৮. পদের নাম: লস্কর স্পোর্টস মার্কার
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৩৯. পদের নাম: লস্কর ফায়ার ফাইটার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪০. পদের নাম: লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪১. পদের নাম: লস্কর ওয়ার্ড বয়
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪২. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪৩. পদের নাম: মেসওয়েটার
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪৪. পদের নাম: ওয়াশার আপ
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪৫. পদের নাম: ওয়াটার ক্যারিয়ার
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪৬. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪৭. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪৮. পদের নাম: ওয়াচম্যান
পদসংখ্যা: ০৫
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪৯. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৫০
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৫০. পদের নাম: আয়া
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
গ্রেড: ২০তম
শিক্ষাগত যোগ্যতা:মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বয়সসীমা: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদন করবেন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা https://joinairforce-civ.baf.mil.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ১ নম্বর পদের জন্য ১৫০ টাকা; ২ নম্বর থেকে ২০ পর্যন্ত নম্বর পদের জন্য ১০০ টাকা এবং ২১ থেকে ৫০ নম্বর পর্যন্ত ৫০ টাকা।

আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিনজ্ঞপ্তিটি দেখুন

