মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক

চাকরি ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০২আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০২
মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ব্যাংকটিত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনও স্থান

বেতন: প্রবেশনকাল চলাকালীন ৪৬,০০০ টাকা মাসিক বেতন প্রদান করা হবে। প্রবেশনকাল সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর মাসিক বেতন ৮২,০০০ টাকা প্রদান করা হবে। 

যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। ইংরেজিতে সাবলীলতা এবং এমএস-অফিসসহ কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://www.mblbd.com এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

