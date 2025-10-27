মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ব্যাংকটিত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনও স্থান
বেতন: প্রবেশনকাল চলাকালীন ৪৬,০০০ টাকা মাসিক বেতন প্রদান করা হবে। প্রবেশনকাল সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর মাসিক বেতন ৮২,০০০ টাকা প্রদান করা হবে।
যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। ইংরেজিতে সাবলীলতা এবং এমএস-অফিসসহ কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা উল্লেখ নেই।
বয়সসীমা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://www.mblbd.com এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।