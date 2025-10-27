রুয়েটে বিভিন্ন পদে চাকরি, ৫৬ পদে নিয়োগ

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে রাজস্ব খাতের বিভিন্ন পদে মোট ৫৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
যেসব পদে নিয়োগ
পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল, সিরামিক, আর্কিটেকচার, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও মানবিকসহ বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক (রাজস্ব ও ছুটিজনিত) এবং কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।
বেতন: বেতন স্কেল পদভেদে ২২,০০০ টাকা থেকে ৭৪,৪০০ টাকা পর্যন্ত।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের রুয়েটের https://www.jobs.ruct.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদন ফি: ৬০০ টাকা।