মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
পরিবেশ অধিদফতরে চাকরির সুযোগ, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৩আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৩
পরিবেশ অধিদফতর জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৬ ক্যটাগরির পদে মোট ১১৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন গ্রহণ ৩০ অক্টোবর সকাল ১০টায় শুরু চলবে ২০ নভেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

১. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।

২. পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।

৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।

৪. পদের নাম: ড্রাফটসম্যান (নন-ডিপ্লোমা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

৫. পদের নাম: গবেষণাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ১৭
বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

৬. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩৩
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

৭. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

৮. পদের নাম: নমুনা সংগ্রহকারী
পদসংখ্যা: ৩২
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

৯.পদের নাম: লাইব্রেরি সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

১০. পদের নাম: ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

১১. পদের নাম: স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান।

১২. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট।

১৩. পদের নাম: প্রসেস সার্ভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮৮০০-২১৩১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান।

১৪. পদের নাম: ক্যাশ সরকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান।

১৫. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১৬
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান।

১৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪৮
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান।

বয়সসীমা: ০১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর। তবে সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা http://doe.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

