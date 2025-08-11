আয়রনের কড়াইয়ে কোন কোন খাবার রান্না করা উচিত নয় জেনে নিন

আয়রনের কড়াই অনেক পুরনো ও জনপ্রিয় রান্নার পাত্র। তবে সব ধরনের খাবার এতে রান্না করা নিরাপদ নয়। কিছু খাবার আয়রনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে স্বাদ, রঙ ও পুষ্টিগুণ নষ্ট করতে পারে- এমনকি শরীরের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে। জেনে নিন কোন কোন খাবার আয়রনের পাত্রে রান্না করবেন না।
১. অতিরিক্ত টকজাতীয় খাবার
টমেটো, তেঁতুল, লেবু, আনারস, কাঁচা আম আয়রনের কড়াইয়ে রান্না করা উচিত নয়। কারণ টক খাবারের অ্যাসিড আয়রনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে খাবারে ধাতব স্বাদ আনতে পারে এবং রঙ কালচে করে দেয়। এতে খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ নষ্ট হয়, আর অতিরিক্ত আয়রন শরীরে জমে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
২. দীর্ঘ সময় ধরে সেদ্ধ করতে হয় এমন টক খাবার
টমেটো বেসড কারি, ভিনেগারযুক্ত স্ট্যু এ ধরনের কড়াইয়ে রান্না করবেন না। কারণ বেশি সময় ধরে অ্যাসিডিক উপকরণ গরম করলে আয়রন কড়াই থেকে খাবারে মিশে যায়, যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য দুইয়ের জন্যই ক্ষতিকর।
৩. খুব হালকা বা ডিমজাতীয় খাবার
ডিমভাজি, অমলেট আয়রনের পাত্রে না করাই ভালো। কারণ আয়রনের কড়াই ভালোভাবে সিজন না করলে এসব খাবার লেগে যায়। লেগে গেলে শুধু স্বাদ নষ্ট হয় না, পরিষ্কার করতেও ঝামেলা হয়।
৪. দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার
পায়েস, ক্ষীর, দুধ ফোটানো উচিত নয় আয়রনের পাত্রে। কারণ দুধে থাকা প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম আয়রনের পৃষ্ঠের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রঙ পরিবর্তন করতে পারে এবং হালকা ধাতব স্বাদ দিতে পারে।
৫. অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার দীর্ঘ সময় ধরে রাখা
আচারের মসলা, নোনতা স্যুপ এসব পাত্রে না রাখাই ভালো। কারণ লবণ ধাতুর ক্ষয় বাড়ায়। এতে কড়াইয়ের সিজনিং দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং মরিচা ধরতে পারে।
টিপস
- প্রথমবার ব্যবহারের আগে কড়াই ভালোভাবে সিজন করে নিন (তেল মেখে গরম করা)।
- প্রতিবার রান্নার পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন, পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন না।
- মরিচা পড়লে হালকা ঘষে পরিষ্কার করে আবার সিজন করুন।
- মাঝে মাঝে তেল মেখে গরম করলে কড়াইয়ের সিজনিং ভালো থাকে।
- টক বা খুব নোনতা খাবার রান্না করলে রান্না শেষে দ্রুত কড়াই খালি করে ধুয়ে ফেলুন।
- যেসব খাবার লেগে যায় বা বিক্রিয়া করে, সেগুলো অন্য ধাতু বা নন-স্টিক পাত্রে রান্না করাই নিরাপদ।