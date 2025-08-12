মন ভালো রাখবে এই ৫ ডেইলি হ্যাবিট

জীবনের ব্যস্ততা, চাপ, আর অনিশ্চয়তার ভিড়ে মন ভালো রাখা এখন এক ধরনের কৌশল। সুখী হওয়ার জন্য বড় কিছু নয়, বরং ছোট ছোট অভ্যাসই প্রতিদিনের জীবনকে শান্ত ও আনন্দময় করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, নিয়মিত কিছু ইতিবাচক কাজ মনের স্বাস্থ্যকে অনেক ভালো রাখে।
১. দিনের শুরু কৃতজ্ঞতা দিয়ে করুন
ঘুম থেকে ওঠার পর ১-২ মিনিট সময় নিয়ে ভাবুন, জীবনে কোন কোন জিনিসের জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। এটা হতে পারে প্রিয় মানুষ, সুস্থতা, বা একটি সুন্দর সকাল। কৃতজ্ঞতা মস্তিষ্কে ইতিবাচক রাসায়নিক নিঃসরণ করে, যা মন ভালো রাখে।
২. কিছুটা সময় প্রকৃতির সাথে কাটান
প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিট গাছের কাছে, বারান্দায়, বা খোলা আকাশের নিচে সময় কাটান। প্রকৃতির সবুজ রং চোখ ও মস্তিষ্ককে প্রশান্ত করে, আর সূর্যের আলো মুড-বুস্টিং ভিটামিন ডি দেয়।
৩. নিয়মিত শরীরচর্চা করুন
ভারী ব্যায়াম না হলেও চলে—হালকা হাঁটা, স্ট্রেচিং বা যোগব্যায়াম মন ভালো রাখতে কার্যকর। শরীরচর্চা এন্ডোরফিন নিঃসরণ করে, যা প্রাকৃতিকভাবে মুড উন্নত করে।
৪. স্ক্রিন টাইম কমান
সারাদিন মোবাইল বা কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা মানসিক ক্লান্তি তৈরি করে। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ‘স্ক্রিন-ফ্রি’ সময় রাখুন, যেখানে বই পড়া, গান শোনা বা সরাসরি কারও সাথে কথা বলার সুযোগ থাকে।
৫. প্রিয় কাজের জন্য সময় রাখুন
ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিন নিজের জন্য ছোট্ট সময় রাখুন। সেটা হতে পারে আঁকা, রান্না, বাগান করা, বা গান শোনা। এই ছোট্ট আনন্দগুলোই দীর্ঘমেয়াদে মনকে স্থিতিশীল রাখে।