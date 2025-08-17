X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের উপায়গুলো জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪০আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪০
ছবি- সংগৃহীত

আধুনিক কর্মজীবনে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ নিত্যসঙ্গী। ডেডলাইন, মিটিং, অফিস রাজনীতি কিংবা অতিরিক্ত দায়িত্ব— সবকিছু মিলিয়ে কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেস বেড়েই চলে। দীর্ঘমেয়াদে এই স্ট্রেস শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তবে কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

১. সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা
অনেক সময় কাজের চাপের কারণ হলো সময় ব্যবস্থাপনার ঘাটতি। প্রতিদিনের কাজের তালিকা তৈরি করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে শেষ করুন। প্রোডাক্টিভিটি টুল বা অ্যাপ ব্যবহার করলেও কাজের চাপ অনেকটা কমে যায়।

২. ছোট বিরতি নিন
অবিরাম কাজ করলে ক্লান্তি ও মানসিক চাপ আরও বেড়ে যায়। তাই প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ৫ মিনিট বিরতি নিন। সামান্য হাঁটা, পানি পান বা গভীর শ্বাস নিলেও মানসিক প্রশান্তি আসে।

৩. শ্বাস-প্রশ্বাস ও মেডিটেশন
গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস (Deep Breathing) ও মেডিটেশন মানসিক চাপ কমাতে কার্যকর। ডেস্কে বসেই কয়েক মিনিট চোখ বন্ধ করে ধীরে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন— এতে মাথা ঠান্ডা হবে এবং মনোযোগ বাড়বে।

৪. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও পর্যাপ্ত ঘুম
স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর খাবার ও পর্যাপ্ত ঘুম অপরিহার্য। চিনি, ক্যাফেইন ও জাঙ্ক ফুড কমিয়ে দিন। রাতের ভালো ঘুম পরের দিনের কাজকে সহজ করে তোলে।

৫. সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ
কাজের চাপ একা বহন করার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে সহকর্মীদের সাহায্য নিন বা সুপারভাইজারকে জানান। খোলামেলা যোগাযোগ টিমওয়ার্ক বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়।

৬. শারীরিক অনুশীলন
নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম রক্তসঞ্চালন বাড়ায় ও স্ট্রেস হরমোন (কর্টিসল) কমায়। প্রতিদিন মাত্র ২০–৩০ মিনিটের ব্যায়াম মানসিক প্রশান্তি আনে।

৭. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে নেওয়ার অভ্যাস করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ছোট সাফল্য উদযাপন— এগুলো মন ভালো রাখে। 

তথ্যসূত্র: মায়ো ক্লিনিক, আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

/এনএ/
কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের উপায়গুলো জেনে নিন
