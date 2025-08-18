X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাড়ি পরিষ্কার রাখার সহজ এই ৫ কৌশল জানতেন?

জীবনযাপন ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:১০আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:১০
ছবি- সংগৃহীত

শরীর সুস্থ রাখতে যেমন পরিচ্ছন্নতা জরুরি, তেমনি মানসিক প্রশান্তির জন্যও একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর প্রয়োজন। তবে ব্যস্ত জীবনে নিয়মিত বাড়ি পরিষ্কার রাখা অনেকের কাছেই কঠিন মনে হয়। কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে ঝামেলা ছাড়াই বাড়ি পরিষ্কার ও গোছানো রাখা সম্ভব।

১. প্রতিদিন অল্প করে সময় দিন

বাড়ি একদিনে পুরো পরিষ্কার করার পরিবর্তে প্রতিদিন মাত্র ১৫–২০ মিনিট সময় দিন। যেমন— সকালের নাশতার পর টেবিল মুছে ফেলা, সন্ধ্যায় ঘর ঝাড়া বা রান্নাঘরের সিঙ্ক গুছিয়ে রাখা। এতে ময়লা জমতে পারবে না।

২. অপ্রয়োজনীয় জিনিস কমান

অগোছালো ঘরের অন্যতম কারণ হলো বাড়তি জিনিসপত্র। নিয়মিত ব্যবহার করেন না এমন জিনিস দান করুন বা গুছিয়ে রাখুন। জিনিস কম হলে পরিষ্কার করা সহজ হয় এবং ঘরও প্রশস্ত লাগে।

৩. নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার অভ্যাস করুন

চাবি, মোবাইল, রিমোট বা কাপড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার বদলে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখুন। এতে জিনিস খুঁজে পেতে সময় বাঁচবে এবং ঘরও গুছানো থাকবে।

৪. একসঙ্গে কাজ করুন

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পারিবারিক কাজ হিসেবে নিন। বাচ্চাদের ছোট ছোট দায়িত্ব দিন, যেমন খেলনা গুছানো বা বই সাজানো। এতে কাজ দ্রুত শেষ হবে এবং সবার মধ্যে দায়িত্ববোধও তৈরি হবে।

৫. সাপ্তাহিক ডিপ-ক্লিন শিডিউল করুন

সপ্তাহে একদিন সময় বের করে ডিপ-ক্লিন করুন। যেমন— ফ্যান, জানালা, পর্দা বা রান্নাঘরের গভীর পরিষ্কার। নিয়মিত শিডিউল মেনে করলে বাড়ি সবসময় ঝকঝকে থাকবে।

/এনএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
সড়কের পাশে পড়ে ছিল দুই নারীর মরদেহ
সড়কের পাশে পড়ে ছিল দুই নারীর মরদেহ
বাড়ি পরিষ্কার রাখার সহজ এই ৫ কৌশল জানতেন?
বাড়ি পরিষ্কার রাখার সহজ এই ৫ কৌশল জানতেন?
ইসলামি রীতি বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুফল ভোগ করে উসমানীয়রা
ইসলামি রীতি বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুফল ভোগ করে উসমানীয়রা
ভারতীয় বিমান ভূপাতিত হওয়ার ভিডিও আছে, দাবি পাকিস্তানি মন্ত্রীর
ভারতীয় বিমান ভূপাতিত হওয়ার ভিডিও আছে, দাবি পাকিস্তানি মন্ত্রীর
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media