বাড়ি পরিষ্কার রাখার সহজ এই ৫ কৌশল জানতেন?

শরীর সুস্থ রাখতে যেমন পরিচ্ছন্নতা জরুরি, তেমনি মানসিক প্রশান্তির জন্যও একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর প্রয়োজন। তবে ব্যস্ত জীবনে নিয়মিত বাড়ি পরিষ্কার রাখা অনেকের কাছেই কঠিন মনে হয়। কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে ঝামেলা ছাড়াই বাড়ি পরিষ্কার ও গোছানো রাখা সম্ভব।
১. প্রতিদিন অল্প করে সময় দিন
বাড়ি একদিনে পুরো পরিষ্কার করার পরিবর্তে প্রতিদিন মাত্র ১৫–২০ মিনিট সময় দিন। যেমন— সকালের নাশতার পর টেবিল মুছে ফেলা, সন্ধ্যায় ঘর ঝাড়া বা রান্নাঘরের সিঙ্ক গুছিয়ে রাখা। এতে ময়লা জমতে পারবে না।
২. অপ্রয়োজনীয় জিনিস কমান
অগোছালো ঘরের অন্যতম কারণ হলো বাড়তি জিনিসপত্র। নিয়মিত ব্যবহার করেন না এমন জিনিস দান করুন বা গুছিয়ে রাখুন। জিনিস কম হলে পরিষ্কার করা সহজ হয় এবং ঘরও প্রশস্ত লাগে।
৩. নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার অভ্যাস করুন
চাবি, মোবাইল, রিমোট বা কাপড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার বদলে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখুন। এতে জিনিস খুঁজে পেতে সময় বাঁচবে এবং ঘরও গুছানো থাকবে।
৪. একসঙ্গে কাজ করুন
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পারিবারিক কাজ হিসেবে নিন। বাচ্চাদের ছোট ছোট দায়িত্ব দিন, যেমন খেলনা গুছানো বা বই সাজানো। এতে কাজ দ্রুত শেষ হবে এবং সবার মধ্যে দায়িত্ববোধও তৈরি হবে।
৫. সাপ্তাহিক ডিপ-ক্লিন শিডিউল করুন
সপ্তাহে একদিন সময় বের করে ডিপ-ক্লিন করুন। যেমন— ফ্যান, জানালা, পর্দা বা রান্নাঘরের গভীর পরিষ্কার। নিয়মিত শিডিউল মেনে করলে বাড়ি সবসময় ঝকঝকে থাকবে।