ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবারে যুক্ত করুন এই ৫টি উপাদান

ওজন কমানো মানে একেবারে না খেয়ে থাকা নয়। বরং খাদ্যতালিকায় সঠিক উপাদান যোগ করলে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় এবং অতিরিক্ত ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিছু খাবার শরীরে ক্যালরি কমাতে, ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং মেটাবলিজম বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় নিচের উপাদানগুলো রাখলে ওজন নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।
১, ডিম প্রোটিনে সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘসময় পেট ভরা রাখে। সকালের নাশতায় সিদ্ধ বা পোচ করা ডিম খেলে সারাদিন অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে।
২। সবুজ শাকসবজি যেমন পালং শাক, ব্রকলি বা কলে কম ক্যালরিযুক্ত কিন্তু ফাইবার ও ভিটামিনে ভরপুর। এগুলো শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে।
৩। ওটস হলো জটিল কার্বোহাইড্রেটের উৎকৃষ্ট উৎস। সকালে ওটস খেলে ধীরে ধীরে শক্তি পাওয়া যায়, রক্তে গ্লুকোজ স্থিতিশীল থাকে এবং ক্ষুধা কম লাগে।
৪। গ্রিন টি মেটাবলিজম বাড়ায় ও শরীরের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ওজন কমানোর পাশাপাশি সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।
৫। বাদাম যেমন আখরোট, আমন্ড বা কাজু স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন ও ফাইবারে ভরপুর। অল্প পরিমাণ বাদাম খেলে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে।
তথ্যসূত্র: ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ, মায়ো ক্লিনিক, আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন