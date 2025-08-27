এই ১০ পেশা অদ্ভুত হলেও আয় অবিশ্বাস্য!

পৃথিবীতে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো অবাক হবেন, হাসিও পাবে। কিন্তু এগুলো একেবারেই বাস্তব এবং ভালো আয়ের উৎসও। দেশভেদে সংস্কৃতি ও শিল্পের ভিন্নতার কারণে এসব চাকরির জন্ম হয়েছে।
১. পেপার টাওয়েলের গন্ধ-পরীক্ষক
কোম্পানিগুলো চায় তাদের পণ্যতে যেন বাজে গন্ধ না থাকে। তাই বিশেষজ্ঞরা কাগজ তোয়ালে ও টিস্যুর গন্ধ পরীক্ষা করেন। নাকের সংবেদনশীলতা থাকলেই এ কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বড় টিস্যু ও পেপার টাওয়েল উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো পণ্যের গন্ধ ঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত করতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে।
২. পেশাদার লাইন ধরার কর্মী
অনেকেই সময় বাঁচাতে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে চান না। তখন তারা কাউকে টাকা দিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখেন—যেমন আইফোন লঞ্চ, সিনেমা প্রিমিয়ার ইত্যাদিতে। যুক্তরাষ্ট্র (বিশেষত নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন), যুক্তরাজ্য নতুন আইফোন লঞ্চ, জনপ্রিয় কনসার্ট বা বিশেষ ইভেন্টে লাইনে দাঁড়ানোর জন্য অন্য কাউকে ভাড়া করার প্রচলন রয়েছে।
৩. পেশাদার আলিঙ্গনকারী
একাকীত্ব আর মানসিক চাপ কমাতে মানুষ অর্থ দিয়ে আলিঙ্গনের সেশন নেন। সম্পূর্ণ প্লাটোনিক, নিরাপদ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াএবং যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ থেরাপি সেন্টার রয়েছে।
৪. পোষা প্রাণীর খাদ্য পরীক্ষক
বাজারে আসার আগে পশুর খাবার মানুষই স্বাদ ও টেক্সচার যাচাই করে। এটি শুধু মজাদার নয়, বরং খাদ্যের মান উন্নত করতে সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি পোষা প্রাণীর খাদ্য শিল্পে এটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
৫. গোপন হোটেল অতিথি
হোটেলগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সেবার মান যাচাই করতে গোপনে অতিথি পাঠায়। কাজ—থাকা, খাওয়া, এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দেওয়াই হচ্ছে কাজ। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশগুলো (বিশেষত ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন) হোটেল চেইনগুলো মান যাচাইয়ের জন্য অতিথি পাঠায়, যারা গোপনে থেকে সেবার মান যাচাই করেন।
৬. পেশাদার শোক প্রকাশকারী
চীন, আফ্রিকার কিছু দেশ (ঘানা, নাইজেরিয়া), মিশর অনুষ্ঠানকে আবেগঘন করতে ভাড়া করা মানুষ এসে কাঁদে ও শোক প্রকাশ করে। তারা কাঁদেন, শোক প্রকাশ করেন, পরিবেশকে আবেগময় করে তোলেন।
৭. গলফ বল উদ্ধারকারী
গলফ কোর্সের পানির ভেতরে গিয়ে হারানো বল সংগ্রহ করেন ডুবুরি। এটি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও বল বিক্রি করেই ভালো আয় হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া গলফ কোর্সের পানিতে ডুবে যাওয়া বল সংগ্রহ করে আবার বিক্রি করা হয়।
৮. সাপের বিষ সংগ্রাহক
চিকিৎসা ও অ্যান্টিভেনম তৈরির জন্য সাপের বিষ সংগ্রহ করা হয়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক, তবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এ কাজে ভালো পারিশ্রমিক দেয়।
৯. ওয়াটার স্লাইড পরীক্ষক
থিম পার্কগুলোতে নতুন ওয়াটার স্লাইড কেমন কাজ করছে, তা যাচাই করেন পরীক্ষকরা। গতি, পানি প্রবাহ, নিরাপত্তা—সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যুক্তরাজ্য, দুবাই, যুক্তরাষ্ট্র থিম পার্কগুলোতে ওয়াটার স্লাইড নিরাপদ কিনা তা যাচাই করার জন্য পরীক্ষক পাঠানো হয়। রোমাঞ্চপ্রেমীদের জন্য আদর্শ চাকরি এটি।
১০. ফেস ফিলার টেস্টার
কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ কেউ ইনজেকশন বা ফেসিয়াল ফিলারের প্রাথমিক পরীক্ষক হন। ঝুঁকি থাকলেও কোম্পানিগুলো ভালো টাকা দেয়। দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রির পরীক্ষামূলক ধাপগুলোতে ফেস ফিলার ও স্কিন ট্রিটমেন্ট যাচাই করার জন্য মানুষকে ভাড়া করা হয়।