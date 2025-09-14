X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
জীবনযাপন ডেস্ক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৬
নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে কার না ভালো লাগে। কিন্তু সৌন্দর্য বিষয়টি নিয়ে নিবিড়ভাবে ভাবতে শিখতে বলছেন মেকআপ আর্টিস্টরা। নিজের ভেতরের ব্যক্তিত্বই চেহারায় ফুটিয়ে তুলতে পারাটা এসময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের দেশে ফর্সাকে সুন্দর ভাবার সামাজিক বাস্তবতা মাথায় রেখে মেকআপ করার প্রবণতা বেশি। যারা ত্বক নিয়ে কাজ করেন তারা বলছেন, কোনোভাবেই নিয়মিত মেকআপ করা ঠিক না। এতে ত্বক খুব রুক্ষ হয়ে যায়। অতিরিক্ত মেকআপ এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে তারা বলছেন, ত্বকের সঙ্গে মানানসই ও ভালো মানের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে। আর নিয়মিত মেকআপ করার চেয়ে, যখনই মেকআপ করবেন সেটি মনোযোগ দিয়ে ধাপে ধাপে তোলার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে বেশি।

নিয়মিত মেকআপে কী সমস্যা

মেকআপ করার অনুষঙ্গ ফাউন্ডেশন বা হেভি মেকআপ লোমকূপ বন্ধ করে ব্রণ/ব্ল্যাকহেড তৈরি করতে পারে। ফলে ত্বকে সবসময় এধরনের কেমিক্যালের লেয়ার থাকলে ত্বক স্বাভাবিকভাবে রিজেনারেট হতে পারে না। অনেক মেকআপ প্রোডাক্টে সুগন্ধি, প্রিজারভেটিভ বা কেমিক্যাল থাকে যা ত্বকে অ্যালার্জি বা র‍্যাশ করতে পারে। বারবার মেকআপ ব্যবহার করলে ত্বকের প্রাকৃতিক অয়েল ব্যাল্যান্স নষ্ট হয়। মাসকারা, আইলাইনার বা আইশ্যাডো ঠিকভাবে পরিষ্কার না করলে চোখে ইনফেকশন হতে পারে। মেকআপ করার চেয়ে তোলায় মনোযোগী হন তাহলে কি মেকআপ করবেন না

আজকাল দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ক্লাসেও সামান্য মেকআপ দিয়ে যেতে চান। ত্বককে স্বাস্থ্যকর কারতে চাইলে এই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন ভারী মেকআপ না করে হালকা মেকআপ বা ন্যাচারাল লুক বেছে নিন। ঘুমানোর আগে সবসময় মেকআপ তুলে ফেলুন। সপ্তাহে কয়েকদিন নো-মেকআপ ডে রাখুন, যাতে ত্বক বিশ্রাম পায়। গুণগত মানের প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন, সম্ভব হলে স্কিন-ফ্রেন্ডলি বা ডার্মাটোলজি টেস্টেড। মেকআপ করার চেয়ে তোলায় মনোযোগী হন শিখতে হবে মেকআপ তোলার নিয়ম

মেকআপ করলেন নিজেকে আরেকটু সুন্দর করে তুলতে। কিন্তু সেই মেকআপ যখন তুলবেন তখন নিয়ম মানতে হবে। সেখানে হেলাফেলা করার কোনও সুযোগ নেই। শুরুতে হাত ধুয়ে নিতে হবে। পরিষ্কার হাত দিয়ে কাজ শুরু করুন, নইলে জীবাণু মুখে চলে আসবে। এরপর চোখের মেকআপ তুলুন। কটন প্যাডে মেকআপ রিমুভার বা মাইসেলার ওয়াটার নিয়ে আলতোভাবে চোখে চাপুন, তারপর হালকা করে মুছুন। জোরে ঘষা যাবে না, এতে চোখের চারপাশে বলিরেখা হতে পারে। চোখের পরে ঠোঁটের মেকআপ তুলুন। লিপস্টিক বা লিপ টিন্ট তুলতে কটন প্যাডে অয়েল-বেসড রিমুভার ব্যবহার করতে পারেন। এরপর আপনি মুখের মেকআপ তুলুন। ফাউন্ডেশন, কনসিলার, ব্লাশ ইত্যাদি তুলতে মাইসেলার ওয়াটার, ক্লিনজিং অয়েল বা ক্লিনজিং বাম ব্যবহার করুন। কটন প্যাড বা পরিষ্কার টিস্যু দিয়ে আলতোভাবে মুছে নিন। সব শেষে ডাবল ক্লিনজিং করুন। প্রথমে অয়েল-বেসড রিমুভার দিয়ে মেকআপ তুলুন। এরপর নিজের স্কিন টাইপ অনুযায়ী ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। নরম তোয়ালে দিয়ে টোকা দিয়ে শুকান। এবং খুব হালকা করে ময়েশ্চারাইজার লাগান। চোখের চারপাশে আই ক্রিম ও ঠোঁটে লিপ বাম ব্যবহার করুন। সময় নিয়ে প্রতিটি ধাপ মেনে মেকআপ তুলুন। এতে ত্বকের ওপর চাপ কমবে। মেকআপ করার চেয়ে তোলায় মনোযোগী হন

