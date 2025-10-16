X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শীতে ত্বক ফাটা থেকে রক্ষা পাবেন কীভাবে

জীবনযাপন ডেস্ক
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৪
শীতে ত্বক ফাটা থেকে রক্ষা পাবেন কীভাবে

শীতে বিশেষ যত্ন না নিলে আমাদের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, ফেটে যায়, চুলকায় বা খসখসে অনুভূত হয়। তাই এই সময়ে ত্বকের একটু বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরি। শীত শুরুর সময় থেকে যত্ন না নিলে ভোগান্তি বাড়ে। শুরুর দিকে অনেকসময় বুঝা যায় না যে, ত্বক শুকিয়ে যাচ্ছে। চামড়ায় টান পড়লেও ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে ত্বক ফেটে গেলে সেটা স্বাভাবিক করতে বেগ পেতে হয়। নিচে কিছু কার্যকর ত্বকের যত্নের টিপস দেওয়া হলো, যা শীতের ফাটা বা শুষ্কতা এড়াতে সাহায্য করবে-

গোসলের বিষয়ে সতর্ক হোন

গোসল বা হাত মুখ ধোওয়ার জন্য গরম পানি নয়, হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন। খুব গরম পানি ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট করে দেয়।গোসলের সময় হালকা উষ্ণ পানি ব্যবহার করুন এবং বেশি সময় গোসল করবেন না। কড়া বা পারফিউমযুক্ত সাবান এসময় এড়িয়ে চলুন।শিশুদের জন্য বেবি সাবান বা ময়েশ্চারাইজিং ক্লিনজার ভালো। দুধ ও মধু মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। 

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে মনোযোগী হোন

শীত শুরুর আগে থেকেই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। গোসলের পরে ভেজা ত্বকে তেল বা লোশন লাগান, যেন ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখা যায়। গ্লিসারিন, ভ্যাসলিন, কোকোনাট অয়েল বা অলিভ অয়েল খুব কার্যকর। রাতে ঘুমানোর আগে মুখে ও হাত-পায়ে এলোভেরা জেল লাগান। নারিকেল তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এটি ত্বক মসৃণ রাখতে খুব উপকারী। শীতে ত্বক ফাটা থেকে রক্ষা পাবেন কীভাবে প্রচুর পানি পান করুন

শীতে তৃষ্ণা কম লাগলেও ত্বক আর্দ্র রাখার জন্য পানি পান করা জরুরি। দিনে অন্তত ৬–৮ গ্লাস পানি পান করুন। তোয়ালে দিয়ে জোরে ঘষবেন না, আলতো করে মুছুন। স্ক্রাব বেশি ব্যবহার করবেন না, সপ্তাহে ১ বার যথেষ্ট।

পোশাকে শরীর ঢেকে রাখুন

এসময় বাইরে বের হলে মুখ, হাত ও পা ঢেকে রাখুন। উলের পোশাক সরাসরি গায়ে না পরে পাতলা কটনের জামা পরে নিন। ঠোঁটে নিয়মিত লিপ বাম ব্যবহার করুন (ভ্যাসলিন/বাটার/গ্লিসারিন)। ফাটা গোড়ালিতে নারকেল তেল বা ভ্যাসলিন লাগিয়ে মোজা পরে ঘুমান। শীতে ত্বক ফাটা থেকে রক্ষা পাবেন কীভাবে

/এমএম/
বিষয়:
রূপচর্চাবিউটি-টিপস
সম্পর্কিত
গরম পানিতে পা ডুবিয়ে ক্ষতি করছেন না তো
প্রাণহীন চুল নিয়ে বিব্রত?
বাবা স্বর্ণের যে দাম!
সর্বশেষ খবর
বাঁধ ভাঙে বারবার, জোড়াতালির সংস্কার
বাঁধ ভাঙে বারবার, জোড়াতালির সংস্কার
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসুতেও শিবিরের দাপট, এক পদে খরা কাটলো ছাত্রদলের
চাকসুতেও শিবিরের দাপট, এক পদে খরা কাটলো ছাত্রদলের
টিভিতে আজকের খেলা (১৬ অক্টোবর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৬ অক্টোবর, ২০২৫)
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media