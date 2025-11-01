X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
এসে গেছে বিয়ের মৌসুম: বর-কনের জন্য জরুরি টিপস

জীবনযাপন ডেস্ক
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:০৯আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১০
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও নির্মাতা আদনান আল রাজীব

বিয়ের মৌসুম মানেই উৎসব, আনন্দ আর নতুন জীবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা দু’টি পরিবার। তবে এ সুখের মুহূর্তটিকে নিখুঁতভাবে সাজাতে শুধু সাজ–সজ্জা বা অনুষ্ঠান নয়, প্রয়োজন একটু পরিকল্পনা, আত্মবিশ্বাস আর সচেতনতা। বিশেষ করে বর-কনের জন্য প্রস্তুতিটা অনেক বড় বিষয়।

চলুন দেখে নেই, বিয়ের আগে কোন কোন বিষয়ে নজর দিলে দিনটা হবে আরও স্মরণীয়—এবং ভবিষ্যতটাও সুন্দর।

নিজের সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হোন

বিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তাই প্রথমেই দেখুন—আপনি কি সত্যিই প্রস্তুত? সামাজিক চাপ, পারিবারিক চাপ বা ‘সময় হয়ে গেছে’—এমন ভাবনা থেকে নয়; নিজের ইচ্ছা থেকেই হোক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। নির্মাতা আদনান আল রাজীব ও অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন

একই মূল্যবোধ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও জীবনদর্শন—সম্পর্কের শক্ত ভিত্তি খুব জরুরি হবু বর-কনের জন্য। তাই চুপ না থেকে খোলামেলা কথা বলুন একে অপরের সঙ্গে। যেমন—

আপনাদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, কোথায় থাকবেন, পরিবার নিয়ে প্রত্যাশা, জীবনযাত্রা ও দায়িত্ব বণ্টন; এসব বিষয়ে একে অপরের ভাবনা বুঝে নিন। মনে রাখবেন সৎ ও খোলামেলা আলোচনা বিয়ের আগে, ভুল বোঝাবুঝি কমাবে বিয়ের পরে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান

অনেকেই এই বিষয়টি অবহেলা করেন, কিন্তু যৌথ ভবিষ্যতের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। জেনারেল হেলথ চেকআপ, ব্লাড গ্রুপ ম্যাচিং, থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং এবং প্রয়োজন হলে বিবাহপূর্ব কাউন্সেলিং—সবটাই নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের জন্য জরুরি। অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও নির্মাতা আদনান আল রাজীব বাজেট পরিকল্পনা সঠিক করুন

বিয়ের সময় বেশিরভাগ চাপ আসে খরচ নিয়ে। তাই শুরুতেই পরিকল্পনা করুন—কোন খাতে কত খরচ হবে, কার কি দায়িত্ব, অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর কমিয়ে স্মার্ট ব্যয়, আড়ম্বর নয় আয় অনুযায়ী বুদ্ধিদীপ্ত আয়োজন।

আইনি বিষয় খেয়াল রাখুন

নাগরিকত্ব, পাসপোর্ট, ন্যাশনাল আইডি, নিবন্ধন প্রক্রিয়া—সব পরিষ্কার রাখুন। বিয়ের নিবন্ধন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগে থেকেই প্রস্তুত রাখুন। নির্মাতা আদনান আল রাজীব ও অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী মানসিক প্রস্তুতি নিন

বিয়ে মানে শুধু প্রেম নয়—সমঝোতা, সহমর্মিতা, ধৈর্য এবং পার্টনারশিপ। নতুন পরিবার, নতুন পরিবেশ—সময় দিন, নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিন।

নিজের যত্ন নিন—ভিতর ও বাইরে

ফিটনেস, স্কিনকেয়ার, ঘুম, খাবার—শরীর–মন দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। এখনই শুরু করুন—পর্যাপ্ত পানি পান, স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ঘুম এবং মানসিক শান্তির জন্য রুটিন। নির্মাতা আদনান আল রাজীব ও অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী বিয়ে মানেই দু’জনের স্বপ্ন

‘আমার’ থেকে ‘আমরা’—এই অনুভূতি গ্রহণের সময়। তাই সঙ্গীর স্বপ্নকে সম্মান করুন, নিজের স্বপ্নকেও গুরুত্ব দিন। দু’জন মিলে নতুন গল্প লিখুন—চাপ নয়, সহযোগিতায়।

শেষ কথা

বিয়ে শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়; এটি একটি দীর্ঘ যাত্রার শুরু মাত্র। এই যাত্রা আনন্দময় করতে পরিকল্পনা, অনুভূতি, সম্মান ও দায়িত্ব—চারটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাতা আদনান আল রাজীব ও অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী

আবু সাঈদ ও মুগ্ধর স্মরণে প্রীতি ফুটবলে বিইউপি জয়ী 
গাইবান্ধার শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার
নরসিংদীতে র‌্যাবের অভিযানে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার ৮
কারও মতামত জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না: আমির খসরু
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
মন্ত্রী হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন আজহারউদ্দিন
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
