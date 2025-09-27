X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
আমড়ার দুই টক আপনার পাতে

জীবনযাপন ডেস্ক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫০আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫০
আমড়ার দুই টক আপনার পাতে

এখন বাজারে বেশ আমড়া দেখা যায়। আমড়ার টক ভাত, খিচুড়ি, ডাল, ভাজি কিংবা মাছের ঝোল- সব কিছুর সাথেই মানিয়ে যায়। গরম ভাতের সঙ্গে আমড়ার টক ঝোল বা চাটনি দারুণ যায়। গরম খিচুড়ির সঙ্গে টক আমড়ার ঝোল বা গোটা আমড়া রান্না অমৃত। এতে রুচিও বাড়ে। কেবল খিচুড়ি না, শাক সবজি ভাজি বা ডাল ভর্তার সাথে সাইড ডিশ হিসেবে আমড়ার টক বেশ জনপ্রিয়। খাওয়ার শেষে মসুর/মুগ এর পাতলা ডালের সঙ্গে আমড়ার টক রান্না খেতে মজাদার হয়।

উপকরণ

কাঁচা বা আধাপাকা আমড়া ২৫০ গ্রাম (ভালো করে ধোয়া)

শুকনো মরিচ ৩–৪টা

কাঁচা মরিচ ২–৩টা (মাঝখানে চেরা)

সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ

সরিষা দানা ১ চা চামচ

লবণ পরিমাণমতো

চিনি আধাকাপ (পছন্দমতো কমবেশি করা যায়)

হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ

প্রণালী

প্রথমে আমড়াগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। এরপর খোসা ছাড়াতে হবে, গোটা আমড়া ব্যবহার হবে এই রেসিপিতে। একটি হাঁড়িতে ২ কাপ পানি, লবণ ও হলুদ দিয়ে আমড়া সিদ্ধ করুন। আধা সিদ্ধ হলে নামিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে তাতে শুকনো মরিচ ও সরিষা দানা ফোড়ন দিন। এরপর সিদ্ধ করা আমড়া ও কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। চিনি দিয়ে নেড়ে নিন। চাইলে সামান্য ভিজানো খেজুরের গুড়ও দিতে পারেন। চিনি গলে আমড়ার সাথে মিশে গেলে হালকা ঘন টক–মিষ্টি ঝোল তৈরি হবে। ঝোল সামান্য ঘন হলে চুলা বন্ধ করে পরিবেশন করুন।

আমড়ার টক ঝোল রেসিপি

উপকরণ

আমড়া ৬টা (খোসা ছড়ানো ও ফালি করা)

কাঁচা লঙ্কা ৪ টা (চিরে নেওয়া)

হলুদ গুঁড়া আধা চা–চামচ

লবণ স্বাদমতো

চিনি বা গুড় ২–৩ টেবিল চামচ (পছন্দমতো কম–বেশি)

সরিষার তেল ১ টেবিল চামচ

পানি ২–৩ কাপ 

প্রণালী

প্রথমে আমড়া ফালি করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে কাঁচা লঙ্কা ভেজে নিন। এরপর আমড়া দিয়ে অল্প সময় ভেজে নিন। হলুদ গুঁড়া, লবণ আর পানি দিয়ে ঢেকে দিন। আমড়া সেদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন ঘন হয়ে এলে চিনি বা গুড় দিয়ে মিশিয়ে নিন। ২ থেকে৩ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে ফেলুন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে মাছ মাংস ডাল দিয়ে খেতে মজাদার হয়।

