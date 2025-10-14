X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
এমরান কবিরের নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘বৃষ্টি : মনোমুগ্ধকর খুনি’

সাহিত্য ডেস্ক
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৫আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৭
এমরান কবিরের নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘বৃষ্টি : মনোমুগ্ধকর খুনি’

প্রকাশিত হলো কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক এমরান কবিরের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ ‘বৃষ্টি : মনোমুগ্ধকর খুনি।’ একটি গদ্য, কিছু কবিতা এবং একটি দীর্ঘ কবিতায় সমন্বিত হয়েছে এর অবয়ব। তবে কাব্যগ্রন্থের বিশেষত্ব হলো—প্রতিটি কবিতা বৃষ্টি ও বৃষ্টি বিষয়ক অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত। গদ্যটিও।

খণ্ডকবিতাগুলো প্রেমের হলেও এর ভেতরে রয়েছে বৃষ্টিকে অনুভব করার বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গ। রয়েছে রহস্য আর অপরূপ হাহাকারের কথা। মিষ্টি মিষ্টি কষ্ট আর নর-নারীর প্রেম, কাম ও একান্ত অনুভবের কথাও।

আমরা জানি বৃষ্টি আমাদের এই অঞ্চলের কৃষি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কতটা জুড়ে রয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটিতে তা উঠে এসেছে দারুণভাবে। কবিতাটিতে রয়েছে অদ্ভুত আত্মগীতি। রয়েছে মায়া ও মোহনার কথা, নরম মাটি ও কৃষাণ-কৃষাণীর নরম হৃদয়ের কথা, রয়েছে ধান ও গানের কথা। উৎপাদন ও জেগে উঠবার কথাও। সবচেয়ে রয়েছে এক অপরূপ সম্ভাবনার কথা। সব মিলিয়ে বৃষ্টির সাথে আমাদের রোমান্টিকতা আর চিরায়ত বাংলার সম্বন্ধসূত্র উঠে এসেছে। যার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে আমাদের কৃষি, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংগ্রাম, প্রেম, কাম আর আর্থ-সামাজিক অবস্থা।


প্রকাশনী: অনুপ্রাণন।
প্রচ্ছদ: রাজীব দত্ত।
মুদ্রিত মূল্য: ২১০ টাকা।

সরকার ভোজ্যতেলের দাম বাড়ায়নি: বাণিজ্য উপদেষ্টা
প্রযোজক পরিচয়ে ফারিণ
ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি — ট্রাম্পের ভাষায় ‘মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর’
নির্বাচনে ডেনমার্কের কাছে কারিগরি সহযোগিতা চায় জামায়াত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
