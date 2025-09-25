X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কেউ আসবে নিদ্রাহীন শরীরের কাছে

লুফাইয়্যা শাম্মী
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩১আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৭
কেউ আসবে নিদ্রাহীন শরীরের কাছে

এক

কোনো ইচ্ছা নয়, আক্ষেপ নয়, অনুযোগ নয়, অপেক্ষা তো নয়ই—যা ঘটবার তা তুমুল ঝড়ে ঘটতে থাকুক। যা হবার তা তুমুল আঘাতে হতে থাকুক।

এই মাংস অবধারিত অক্সিজেনহীন। সাদা রক্তের দেহ। এ দেহের আর কি আসে যায়! দেহ চলে যাক শরমে-নরমে-আড়ালে-আবডালে।

কারা আছে কারা নেই, এসব আর ভাবনায় নেই। শৃঙ্গার বিদ্যুৎ বাজপাখির কৌশল রপ্ত করে উড়ে যাবে। তাকে আটকানোর কেউ নেই, কেউ থাকবেও না।

যে আসবে স্পর্শ নিতে, বাধাহীন স্পর্শের পরও তার আঙুল বেঁকে যাবে স্রোতের গর্তের দিকে। উঁহুঁ আহা ধ্বনিতে শোরগোল বেঁধে যাবে খরামাঠে। কেউ হাই তুলে কাঁদবে, কেউ কীর্তিনাশার সভা করবে। আর কেউ কেউ সুযোগমতো দৌড়ে পালিয়ে বেড়াবে।


দুই

আ 
একেকটা পথ, একেকটা বেদনা আহা! পথে পরে থাকে কতকিছু! কতশত আঘাতের বাঁক। কতসব পদচিহ্ন! কোথাও কোথাও পথ ভার না সইতে পেরে নেমে গেছে পাশের শস্য খেতে। জলের সাথে আলিঙ্গন শেষে ফিরে এসে দেখে—মানুষ নতুন পথ তৈরি করে নতুনভাবে আঘাত করে যাচ্ছে আরেকটা পথকে। সবখানে একইরকম। আদতে মানুষ পেয়ে গেছে পোড়া পথের গন্ধ।

/জেড-এস/
বিষয়:
কবিতা
সম্পর্কিত
প্রিয় দশ
বিনয় মজুমদার
প্রিয় দশ
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ-ইতালি বাণিজ্য ফোরাম গঠনের প্রস্তাব
বাংলাদেশ-ইতালি বাণিজ্য ফোরাম গঠনের প্রস্তাব
ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করছে জামায়াত, অভিযোগ রিজভীর
ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করছে জামায়াত, অভিযোগ রিজভীর
গাজায় শান্তি রক্ষায় অবদান রাখতে চায় বাংলাদেশ
গাজায় শান্তি রক্ষায় অবদান রাখতে চায় বাংলাদেশ
সড়কে বসতবাড়ির ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পানি, চলাচলে দুর্ভোগ
সড়কে বসতবাড়ির ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পানি, চলাচলে দুর্ভোগ
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media