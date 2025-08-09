X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ, ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঢাবি প্রশাসন

ঢাবি প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রভোস্ট স্থায়ী কমিটি শনিবার (৯ আগস্ট) হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার চলমান দাবিকে কেন্দ্র করে জরুরি সভা করেছে।

এদিন দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টার পর্যন্ত চলা মিটিংয়ে শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তবে এখন থেকে নতুন করে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন একাধিক প্রভোস্ট। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রভোস্ট জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শনিবার থেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে।

আরেকজন প্রভোস্ট বলেছেন, আমরা এটা নিয়ে এখনও কাজ করছি। মন্তব্য করার মতো অবস্থায় নেই।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে হলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পর শনিবার দুপুর থেকেই এই আলোচনা শুরু হয়েছে। ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণার পর থেকেই শিক্ষার্থীরা হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধের দাবি জানান।

এদিকে, ঢাবির উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান শনিবার পুনরায় জানিয়েছেন, গত ১৭ জুলাই ২০২৪ তারিখে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে। তিনি বলেন, ১৭ জুলাই ২০২৪ সালের কাঠামোর আওতায় হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ রয়েছে।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র রাজনীতি
সম্পর্কিত
ঢাবি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না
ছাত্রদলের কমিটির মাধ্যমে ছাত্রলীগের পুনর্বাসন হচ্ছে: নুরুল ইসলাম সাদ্দাম
ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে মিটিং, ছাত্র-সংগঠনগুলোর সঙ্গেও বসবে প্রশাসন
সর্বশেষ খবর
ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না
ঢাবি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান তুরস্কের
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান তুরস্কের
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media