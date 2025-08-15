X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি

রাবি প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৩আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:১১
ফেসবুকে দেওয়া সুপারিশের সেই প্রবেশপত্র

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও চূড়ান্ত নিয়োগ পাননি জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আলোচিত আজমীরা আরেফিন। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেও তিনি মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট সকাল ১১টায় ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বিকাল ৪টায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ৮ জনকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্তরা ১২ আগস্ট থেকে বিভাগে যোগদান করেছেন। তবে আলোচিত আজমীরা আরেফিন মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় নিয়োগ তালিকায় তার নাম নেই।

ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. এম আল বাকী বরকাতুল্লাহ বলেন, ‘নিয়োগ পরীক্ষায় মোট ১৬৩ জন আবেদন করেছিলেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৩০ জন মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৮ জন ইতিমধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।’

রাবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) প্রফেসর মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান বলেন, ‘মৌখিক পরীক্ষায় ৩০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।’

এর আগে ৩ আগস্ট উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খানের ফেসবুক স্টোরিতে লতিফুর রহমান নামের জামায়াতের সাবেক এক এমপির সুপারিশ করা ওই নারীর প্রবেশপত্রের ছবি প্রকাশিত হলে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়।

বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়পরীক্ষাশিক্ষক
