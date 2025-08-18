জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যানের রুম থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অপসারণ করেছে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক রবিউল আউয়ালের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতাকর্মী ছবিটি খুলে ফেলেন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় কোনও ধরনের উত্তেজনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটেনি।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ বলেন, ‘এই ছবিটি অনেক আগে থেকেই টানানো ছিল, আমি তো অল্প কিছু দিন হলো চেয়ারম্যান হয়েছি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই ছবি সরানোর বিষয়ে কোনও কিছু জানায়নি কিংবা সংবিধানেও এখন পর্যন্ত ছবি সরানোর বিষয়ে কোনও সংশোধনী আরোপ করা হয়নি। আজ যদি প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানায় তবে এখনি আমি এটা খুলে নেবো। আর সাধারণ শিক্ষার্থীরা যদি চায় তারা এটি খুলে নিতে পারে, এ বিষয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই।’
ছবি অপসারণ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রবিউল আউয়াল বলেন, ‘বাংলাদেশে বাকশালের প্রতিষ্ঠাতা এই শেখ মুজিব। আর তারই কন্যা শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ফ্যাসিবাদী আচরণ শুরু করেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর এসব দোসরের কোনও চিহ্ন আমরা রাখবো না। প্রাণিবিদ্যা বিভাগে শেখ মুজিবের ছবি রাখা মানে জুলাই আন্দোলনে এই বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা আন্দোলন করেছে, যারা আহত হয়েছে, শহীদ হয়েছে, যাদের রক্তে অর্জিত আমাদের বাংলাদেশ তাদের অপমান করা। তাই আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীরা এই ছবি অপসারণ করেছি।’