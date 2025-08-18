X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল

জবি প্রতিবেদক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:১২আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:১২
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অপসারণ করছে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যানের রুম থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অপসারণ করেছে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক রবিউল আউয়ালের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতাকর্মী ছবিটি খুলে ফেলেন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় কোনও ধরনের উত্তেজনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটেনি। 

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ বলেন, ‘এই ছবিটি অনেক আগে থেকেই টানানো ছিল, আমি তো অল্প কিছু দিন হলো চেয়ারম্যান হয়েছি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই ছবি সরানোর বিষয়ে কোনও কিছু জানায়নি কিংবা সংবিধানেও এখন পর্যন্ত  ছবি সরানোর বিষয়ে কোনও সংশোধনী আরোপ করা হয়নি। আজ যদি প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানায় তবে এখনি আমি এটা খুলে নেবো। আর সাধারণ শিক্ষার্থীরা যদি চায় তারা এটি খুলে নিতে পারে, এ বিষয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই।’

ছবি অপসারণ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রবিউল আউয়াল বলেন, ‘বাংলাদেশে বাকশালের প্রতিষ্ঠাতা এই শেখ মুজিব। আর তারই কন্যা শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ফ্যাসিবাদী আচরণ শুরু করেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর এসব দোসরের কোনও চিহ্ন আমরা রাখবো না। প্রাণিবিদ্যা বিভাগে শেখ মুজিবের ছবি রাখা মানে জুলাই আন্দোলনে এই বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা আন্দোলন করেছে, যারা আহত হয়েছে, শহীদ হয়েছে, যাদের রক্তে অর্জিত আমাদের বাংলাদেশ তাদের অপমান করা। তাই আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীরা এই ছবি অপসারণ করেছি।’

ছাত্রদল
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে গেলো ট্রেন, শিডিউল বিপর্যয়
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
