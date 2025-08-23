X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হলেন নজরুল ইসলাম

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮
প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে প্রফেসর এফ নজরুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন-২০২৫-এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে প্রফেসর এফ নজরুল ইসলামকে (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি আগে থেকেই অন্যতম নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। 

প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তার নিয়োগের কারণে শূন্য নির্বাচন কমিশনার পদে লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রফেসর পারভেজ আজহারুল হককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) উপাচার্য প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব এ নিয়োগ দেন। শনিবার রাত ৯টায় রাবি জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

প্রফেসর মো. আমজাদ হোসেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদটি শূন্য হয়। এর আগে শনিবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

আমজাদ হোসেন বলেন, আমি ওই দিনই (২০ আগস্ট, পিএসসি সদস্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর) পদত্যাগ করেছি। তবে উপাচার্য রাজশাহীর বাইরে থাকায় পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারিনি। আজ সেটি জমা দিয়েছি।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ বলেন, ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আমজাদ হোসেন পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। উপাচার্য সেটি গ্রহণ করেছেন।’

উল্লেখ্য, এর আগে গত বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে অধ্যাপক আমজাদ হোসেনকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সদস্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়  ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ও হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের মূল্য পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে। রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধির মনোনয়নপত্রের মূল্য ৩০০ ও হল ছাত্র সংসদের মনোনয়নপত্রের মূল্য ২০০ টাকা করা হয়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

/এএম/
বিষয়:
নির্বাচনরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
কক্সবাজারে সালাহউদ্দিন আহমেদডিসেম্বরে তফসিল ঘোষণা, পিআর পদ্ধতিতে কোনও নির্বাচন হবে না
রাবিতে ৬ দিনব্যাপী বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী শুরু
নির্বাচনের আগে সব অস্ত্র উদ্ধার করে ফেলবো: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
সাক্ষাৎকারে জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামজুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
প্যানেলের বাইরে ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ ছাত্রদলের
প্যানেলের বাইরে ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ ছাত্রদলের
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
পোশাকশ্রমিকের জীবনবিমা৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media