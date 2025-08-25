X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন: ভোটার তালিকা ও প্রচারণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

ঢাবি প্রতিনিধি
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৩আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে:

যেসব শিক্ষার্থী ভোটার তালিকায় ছবি অপ্রদর্শিত রাখতে ইচ্ছুক, তাদের আগামী ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মধ্যে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ছাত্রীহলগুলোতে সংশ্লিষ্ট হলের অনাবাসিক এবং অন্যান্য ছাত্রীহলের আবাসিক ও অনাবাসিক প্রার্থীরা ২৬ আগস্ট থেকে ০৭ সেপ্টেম্বর প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে তা বন্ধ করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট হল ও দফতরগুলোর জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা উন্মুক্ত থাকবে।

বিভিন্ন অভিযোগে বাতিল হওয়া মনোনয়নপত্রের ওপর আপিলের পর যাচাই-বাছাই শেষে আবেদনকারী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আপিল নিষ্পত্তি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কমিটির রবিবারের (২৪ আগস্ট) সভায় জুলিয়াস সিজার তালুকদার ও বায়েজিদ বোস্তামীকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে ভোটার ও প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি সিন্ডিকেটে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, আসাদুজ্জামান জিলানী ও মো. খায়রুল আলমের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এবং অভিযোগপত্রে অভিযোগকারীর সই না থাকায় তাদের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

বিষয়:
রাজধানীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
