X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সমালোচনার মুখে রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫১আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫১
রাকসু ভবন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল চতুর্থবারের মতো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

এর আগে, এদিন দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভোটগ্রহণ ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এ দিন দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন হওয়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের অনেকে ক্যাম্পাসে থাকতে পারবেন না। এই কারণে সমালোচনা তৈরি হয় ক্যাম্পাসজুড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার রাতে নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভায় সময় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বুধবার তারিখে ঘোষিত রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫-এর পুনর্বিন্যাস ও তফসিল ঘোষণায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের এক জরুরি সভায় বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়। হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাষষ্ঠীর বিষয়টি বিবেচনা করে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণ ২৪ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট, মনোনয়ন পত্র দাখিল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর, মনোনয়ন পত্র বাছাই ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ১১ সেপ্টেম্বর, প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ১৪ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ১৫ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ১৬ সেপ্টেম্বর এবং একাডেমিক ভবনে ভোট-গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হবে ২৮ সেপ্টেম্বর।

এর আগের তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

/এফআর/
বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন হচ্ছে রাকসুর ভোট
তৃতীয় বারের মতো পুনর্বিন্যস্ত হলো রাকসু নির্বাচনের তফসিল, পেছালো ভোট
বাড়লো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা
সর্বশেষ খবর
ভারতে অনুশীলনে বাংলাদেশ
ভারতে অনুশীলনে বাংলাদেশ
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
ছাত্রকে ধর্ষণের দায়ে মাদ্রাসা শিক্ষকের যাবজ্জীবন
ছাত্রকে ধর্ষণের দায়ে মাদ্রাসা শিক্ষকের যাবজ্জীবন
৫০ হাজার টন আলু কেনার সিদ্ধান্ত
৫০ হাজার টন আলু কেনার সিদ্ধান্ত
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media