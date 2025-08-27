সমালোচনার মুখে রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল চতুর্থবারের মতো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
এর আগে, এদিন দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভোটগ্রহণ ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এ দিন দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন হওয়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের অনেকে ক্যাম্পাসে থাকতে পারবেন না। এই কারণে সমালোচনা তৈরি হয় ক্যাম্পাসজুড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার রাতে নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভায় সময় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বুধবার তারিখে ঘোষিত রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫-এর পুনর্বিন্যাস ও তফসিল ঘোষণায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের এক জরুরি সভায় বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়। হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাষষ্ঠীর বিষয়টি বিবেচনা করে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণ ২৪ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট, মনোনয়ন পত্র দাখিল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর, মনোনয়ন পত্র বাছাই ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ১১ সেপ্টেম্বর, প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ১৪ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ১৫ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ১৬ সেপ্টেম্বর এবং একাডেমিক ভবনে ভোট-গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হবে ২৮ সেপ্টেম্বর।
এর আগের তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।