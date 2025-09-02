চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ও প্রক্টরদের পদত্যাগ দাবি

স্থানীয়দের হামলার ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে দাবি করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন ছাত্রদলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রসংগঠন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগের দাবি তুলেছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করেন ছাত্রদল। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় জিরো পয়েন্টে দুপুর ১২টায় উপাচার্য এবং প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগের দাবিসহ আরও চার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র সংগঠন।
এ সময় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন বলেন, বর্তমান প্রশাসন শিক্ষার্থীদের তেমন কোনও আশা পূরণ করতে পারেনি। না পেরেছে আবাসন নিশ্চিত করতে, না পেরেছে নিরাপদ খাবার দিতে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এখন হুমকির মুখে। আমরা এই ব্যর্থ প্রশাসনের পদত্যাগের দাবিতে এখানে অবস্থান নিয়েছি। এ প্রশাসনের অব্যাহতি না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই দাবি চালিয়ে যাবো।
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক মুনতাসির মাহমুদ বলেন, আমরা যখন সংঘর্ষের মধ্যে ছিলাম, আর্মি এসেছে তিন থেকে চার ঘণ্টা পর। এতগুলো শিক্ষার্থী যে আহত হলো এই দায় তো অবশ্যই প্রশাসনের নিতে হবে। প্রশাসন আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারেনি। আমরা কয়েকজন উদ্যোগ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে বলছে, আমার মতন তুচ্ছ ব্যক্তিকে কল দিয়েছে এর দায় তো অবশ্যই প্রশাসনের নিতে হবে। আজকে আমাদের ভাইদের রক্ত ঝরেছে, আমরা সেই দাবি নিয়ে এখানে দাঁড়িয়েছি।
বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জসদ জাকির বলেন, আমরা পাঁচ দফা দাবি নিয়ে জিরো পয়েন্টে অবস্থান করি। আমাদের দাবি, প্রশাসন আহত শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার সঙ্গে সুচিকিৎসা দিতে হবে। এক নম্বর গেটে ক্রসিংয় ও দুই নম্বর গেট সিসিটিভির আওতায় আনতে হবে। নারী শিক্ষার্থীরা যে হুমকির মুখে পড়ছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি দায় নিতে না পারে তাহলে তাদের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি আমরা।