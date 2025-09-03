রাকসুতে ২৩ পদে ৪৬৬ প্রার্থী, ডোপ টেস্টের বেশিরভাগ রিপোর্টও প্রস্তুত

আসন্ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিন ছিল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর)। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দেওয়া তথ্য মতে, কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬, সিনেটে ৮৪ প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য এখন
ও পাওয়া যায়নি।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম।
অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, সবার সার্বিক সহযোগিতায় মনোনয়নপ্রত্র বিতরণের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিতরণের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬, সিনেটে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য পেতে কিছুটা সময় লাগবে।
মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বাড়ানো হবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে নজরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা কয়েক দফায় সময় বাড়িয়েছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় গত কয়েকটি দিনে বিতরণ কার্যক্রম চলেছে। আজ শেষ দিন ছিল। আর সময় বাড়ানোর সুযোগ নেই।
প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের বিষয়ে তিনি বলেন, চিকিৎসা কেন্দ্রে যারা নমুনা দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশের রিপোর্ট প্রস্তুত হয়ে গেছে। তবে আজ ৫টা পর্যন্ত যারা ফরম নিয়েছে তারা আগামীকাল সকাল ৯টার পর চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে নমুনা দিতে পারবে।