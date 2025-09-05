X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাবির ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানথ্রোপলজি’র নির্বাচন অনুষ্ঠিত

শাবি প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫৯আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫৯
নির্বাচনে বিজয়ীদের কয়েকজন

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) নৃবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‌‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানথ্রোপলজি, সাস্ট’র ৫ম কার্যকরী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবারের মতো (অনলাইন এবং অফলাইন) নির্বাচনের মাধ্যমে সাবেক শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। 

রবিবার (৩১ আগস্ট) সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহজাহান মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোশাররফ হোসাইন পলাশ নির্বাচিত হয়েছেন।

কমিটিতে অন্যদের মধ্যে রয়েছেন সহ-সভাপতি ড. মুর্শিদ হাসান স্বপন, মনিরুল ইসলাম কল্লোল ও উত্তম চন্দ্র দাস, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের টোটন, তন্ময় সরকার ও সুলতান মাহমুদ তান্না, সাংগঠনিক সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক দীপ্ত রায়, অর্থ সম্পাদক ফারজানা ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুনিবুর রহমান মনি, দপ্তর সম্পাদক মিঠুন গোস্বানী, সহ-দপ্তর সম্পাদক হাসান ঠাকুর, প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ শরীফুল আলম ভূঁইয়া, প্রচার সম্পাদক অমিত রতন দেব, সহ-প্রচার সম্পাদক মেহেদি হাসান, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ড. রাজীব মামুন এবং সহ-শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক তাসপিয়া মোহাম্মদ মেরিনা।

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে শাবিপ্রবির নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক একেএম মাজাহারুল ইসলাম এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রবিউল আলম ও শাবিপ্রবির নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আফম জাকারিয়া দায়িত্ব পালন করেছেন।

গত ২৯ আগস্ট সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে রেজিস্টার্ড সদস্য, সংগঠনের সদ্য বিদায়ী সভাপতি ড. সঞ্জয় কৃষ্ণ বিশ্বাস এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের পূর্ববর্তী চারটি কমিটি সিলেকশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ভোটারের ৯৭ শতাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

/এএম/আরআইজে/
বিষয়:
শাবিপ্রবি
সম্পর্কিত
মেসে যৌন নির্যাতন ও ভিডিও ধারণের অভিযোগে শাবির দুই শিক্ষার্থী গ্রেফতার
বাসে শাবির ছাত্রীকে হেনস্তা, সুপারভাইজারকে পুলিশে সোপর্দ
এক দশক পর শাবি ছাত্রদলে নতুন নেতৃত্ব, সভাপতি রাহাত সম্পাদক নাঈম
সর্বশেষ খবর
খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ বলছে পুলিশ
খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ বলছে পুলিশ
বৈষম্যহীন জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে লেবার পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: ডা. ইরান
বৈষম্যহীন জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে লেবার পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: ডা. ইরান
‘অপরাধ ও শাস্তি’ মানবমনের অন্ধগ্রহে অভিযাত্রা
‘অপরাধ ও শাস্তি’ মানবমনের অন্ধগ্রহে অভিযাত্রা
নুরসহ গণঅধিকারের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা: বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন
নুরসহ গণঅধিকারের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা: বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media