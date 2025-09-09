X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন

সকাল থেকে কেন্দ্র পরিদর্শনে প্রার্থীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৮আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৮
ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ও সাদিক কায়েম

প্রায় ছয় বছর পর আবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। ভোটগ্রহণ শুরুর আগে থেকেই কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গেছে। পাশাপাশি কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন প্রার্থীরা।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৮টার দিকে প্রথমে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে যান ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। এর পরপরই সেখানে যান ছাত্রশিবির মনোনীত ভিপি প্রার্থী মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম)।

পরিদর্শন শেষে সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি। আমরা শিক্ষার্থীদের বলবো—আপনারা আসুন, ভোট দিন, পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচন করুন। আমরা এখনও পর্যন্ত অবজার্ভ করছি।

আচরণবিধি নিয়ে তিনি বলেন, আমরা আচরণ বিধি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা প্রশাসনের কাছে আশা রাখবো—যারা আচরণবিধি ভঙ্গ করবে প্রশাসন যেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্রের পরে টিএসসির ভোট কেন্দ্রে যান আবিদুল ইসলাম খান। তবে পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেনি তিনি।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার সোয়া ৮টার দিকে টিএসসি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনে কোনও ধরনের শঙ্কা দেখছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক সচেতন। আশা করি, তারা যোগ্য প্রার্থী বেছে নেবেন। এ সময় তিনি ভোটারদের কাছে নিজের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫
