অন্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ সাদিক কায়েমের

নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’র সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম)। তিনি বলেন, ১০০ গজের ভেতরে লিফলেট বিতরণে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অনেক প্রার্থী আচরণবিধি না মেনে—তা বিতরণ করছেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৯টার দিকে টিএসসি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
সাদিক বলেন, এই নির্বাচনে যেই বিজয়ী হবে, আমরা মনে করি এতে জুলাই বিজয়ী হবে। কারণ আমরা চেয়েছিলাম একটি গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক ডাকসু নির্বাচন। আশা করি আমরা সবাই মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে নতুনভাবে সাজাতে পারবো।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু।
এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ও ভোট প্রার্থনা করেন।