শিক্ষার্থীদের ভোট বিপ্লবে অংশগ্রহণের আহ্বান আবিদের

শিক্ষার্থীদের ভোট বিপ্লবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, নির্বাচন উপভোগ করছি। কারণ এবারের নির্বাচন অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে উৎসবমুখর। আশা করি ভোট বিপ্লব হবে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ১০টায় টিএসসি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন এসে এসব কথা বলেন তিনি।
আবিদ বলেন, নির্বাচনে এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ দেখা যাচ্ছে না। আশা করি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট শেষ হবে।
তিনি শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জুলাই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বলে মনে করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন।