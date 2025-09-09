X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শিক্ষার্থীদের ভোট বিপ্লবে অংশগ্রহণের আহ্বান আবিদের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৬আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৬
ভোট কেন্দ্রে আবিদুল ইসলাম খান

শিক্ষার্থীদের ভোট বিপ্লবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, নির্বাচন উপভোগ করছি। কারণ এবারের নির্বাচন অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে উৎসবমুখর। আশা করি ভোট বিপ্লব হবে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ১০টায় টিএসসি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন এসে এসব কথা বলেন তিনি।

আবিদ বলেন, নির্বাচনে এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ দেখা যাচ্ছে না। আশা করি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট শেষ হবে।

তিনি শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জুলাই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বলে মনে করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন।

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
ডাকসুছাত্রদলডাকসু নির্বাচনডাকসু নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিয়ে সংশয় উমামার
ডাকসু নির্বাচনসকালের শুরুতে ভোটকেন্দ্রগুলোতে আবাসিক শিক্ষার্থীর চাপ
অন্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ সাদিক কায়েমের
সর্বশেষ খবর
সংঘর্ষে নুরাল পাগলার ভক্ত নিহতের ঘটনায় ৪ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা
সংঘর্ষে নুরাল পাগলার ভক্ত নিহতের ঘটনায় ৪ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা
ফ্রান্সে নতুন রাজনৈতিক সংকট, পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী
ফ্রান্সে নতুন রাজনৈতিক সংকট, পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী
‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিয়ে সংশয় উমামার
‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিয়ে সংশয় উমামার
বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসে জটিলতা কমছে 
এনবিআরের নতুন নির্দেশনাবন্ডেড প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসে জটিলতা কমছে 
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media