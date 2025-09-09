ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসুন, শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট মেনে নিন: সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। এ ভোটে ফলাফল যাই হোক, তা মেনে নিতে সব প্রার্থী ও ছাত্রসংগঠনের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী সাদেক কায়েম। তিনি বলেন, ‘যারা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসুন, শিক্ষার্থীদের যেই ম্যান্ডেট তা মেনে নিন।’
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘আমরা সবাই জুলাইয়ের সহযোদ্ধা ছিলাম। ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছি। এই জায়গায় আমাদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করবে তাদের পরিণতি খুনি হাসিনার চেয়েও ভয়াবহ হবে। ডাকসু নির্বাচনে হার-জিতের কিছু নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা আমাদের যাকেই বেছে নেবে, তাকেই মেনে নেব। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ওপর যদি আমরা আমাদের জোরপূর্বক কিছু চাপিয়ে দিতে চাই, তাহলে হিতে বিপরীত হবে।’
সাদিক কায়েম বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা তাদের ম্যান্ডেট যাকে দেবে, তা মেনে নিতে হবে। আমরা শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট মেনে নেব, সবাইকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করছি, যারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করছেন, তারা চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসবেন। যারা নির্বাচন বানচাল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে, তাদেরকে এরেস্ট করতে হবে, থানায় দিতে হবে। যারা নির্দেশ দিয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।’
সংবাদ সম্মেলনে জিএস পদ প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, ‘সকাল থেকে আমরা উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। এর মধ্যে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। অনেকগুলো অভিযোগ এসেছে, অনেক উদ্বেগের বিষয়ে আমরা জানিয়েছি।’
তিনি বলেন, ‘ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা যার যার অবস্থানে অপেক্ষা করবো। ফলাফল ঘোষণার পর আমরা যার যার সন্তুষ্টি নিয়ে , হলের এবং ডাকসুর ফলাফল দেখেই আমরা যার যার আবাসনে ফিরবো।’