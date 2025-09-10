X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন

জয়ের দ্বারপ্রান্তে শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট

ঢাবি প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৭আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৯
সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদ

নানা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হলেও ফলাফল প্রকাশ করতে করতে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত সময় লাগে।

এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। ভিপি, জিএস এবং এজিএস—এই তিনটি বড় পদে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন শিবির সমর্থিত এই প্যানেলের প্রার্থীরা।

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, ১৬টি হলে ভিপি পদে শিবির সমর্থিত সাদিক কায়েম পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৭৪ ভোট, যেখানে ছাত্রদল সমর্থিত আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫ হাজার ২২১ ভোট। দ্বিগুণের বেশি ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন সাদিক কায়েম।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, অমর একুশে হলে কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে আবিদুল ইসলাম ১৪১, সাদিক কায়েম ৬৪৪ এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের উমামা ফাতেমা ৯০ ভোট পেয়েছেন; সুফিয়া কামাল হলে কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে আবিদুল ইসলাম ৪২৩, সাদিক কায়েম ১২৭০ এবং উমামা ফাতেমা ৫৪৭ ভোট পেয়েছেন।

ফজলুল হক হলে সাদিক কায়েম ৮৪১, আবিদ ১৮১ ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে শিবির সমর্থিত ফরহাদ ৫৮৯, ছাত্রদল সমর্থিত হামীম ৫৮৯ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসংসদ প্যানেলের আবু বাকের মজুমদার ৩৪১টি ভোট পেয়েছেন; শহীদুল্লাহ হলে সাদিক কায়েম ৯৬৬ ও আবিদ ১৯৯ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৭৭৩ ও হামীম ২৪৯ ভোট পেয়েছেন; শামসুন নাহার হলে সাদিক কায়েম ১১১৪, আবিদ ৪৩৪, উমামা ফাতেমা ৪০৩ ভোট পেয়েছেন।

তবে জগন্নাথ হলে ভিপি পদে আবিদ ও জিএস পদে বাম সমর্থিত মেঘমল্লার বসু এগিয়ে রয়েছেন। এই হলে আবিদ ১২৭৬, সাদিক কায়েম ১০, উমামা ফাতেমা ২৭৮টি ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে মেঘমল্লার ১১৭০, এসএম ফরহাদ ৫ ও হামিম ৩৯৮ ভোট পেয়েছেন।

অন্যদিকে, জহুরুল হক হলে আবিদ ৩১৪, সাদিক কায়েম ৮৯৬ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৬৭০, হামীম ৪০৯ ভোট পেয়েছেন; রোকেয়া হলে আবিদ ৫৭৫ ও সাদিক কায়েম ১৪৭২ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ১১২০, হামীম ৪৪৭, বাকের ২৪১, মেঘমল্লার বসু ৭৮০ ভোট পেয়েছেন; সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ভিপি পদে সাদিক ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ২৩৭, হামীম ১২৪ ভোট পেয়েছেন।

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক ৬০২, আবিদ ১৮৬, উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৪৮৮ ও হামীম ২৪৫ ভোট পেয়েছেন; বিজয় একাত্তর হলে সাদিক ৯৯১, আবিদ ২৭৮, উমামা ১০৪ ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে ফরহাদ ৭৭৯, হামীম ৪৪২ ভোট পেয়েছেন; জসিমউদ্দিন হলে আবিদ ১৮৭, সাদিক ৬৪৭, উমামা ৬২ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৫৪০, হামীম ২৫৫ ও মেঘমল্লার বসু ৮১ ভোট পেয়েছেন।

শেখ মুজিব হলে সাদিক ৮৪২, আবিদ ২৩৮, উমামা ৬৯ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৬৮৩, হামীম ৩০৭ ও মেঘমল্লার বসু ১২৪ ভোট পেয়েছেন; মাস্টারদা সূর্যসেন হলে আবিদ ২১০, সাদিক ৭৬৯, উমামা ৬৪ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৫৬৮, হামীম ২৮৫ ও মেঘমল্লার বসু ১০৮ ভোট পেয়েছেন; জিয়া হলে সাদিক ৬৭৪, আবিদ ২৪৮, উমামা ১৫১ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৫৪৪, হামীম ৩৩৪, মেঘমল্লার বসু ১৭৬ ভোট পেয়েছেন।

তবে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগও তুলেছেন একাধিক শিক্ষার্থী। ছাত্রদল মনোনীত ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, উমামা ফাতেমাসহ বেশিরভাগ প্যানেলের নেতাকর্মীরা নির্বাচন বর্জন করেছেন। তাদের অভিযোগ প্রশাসনের সহযোগিতায় শিবির ভোট নিয়েছে।

ছাত্রশিবিরডাকসু নির্বাচন ২০২৫
