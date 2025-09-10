X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১০আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১১
মহিউদ্দীন খান, সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদ (সংগৃহীত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী সাদিক কায়েম সহ-সভাপতি (ভিপি) এবং এস এম ফরহাদ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বিজয়ী হয়েছেন। সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে জয়ী হয়েছেন একই প্যানেলের মহিউদ্দিন খান।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

শীর্ষ ৩টি পদ ছাড়াও ডাকসুর ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। বাকি তিনটি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

ডাকসুর পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে মোট পদ পদ ২৮টি। ভিপি, জিএস, এজিএস ছাড়া সম্পাদকীয় পদ ১২টি। বাকি ১৩টি সদস্যপদ। এই সদস্যপদে ফলাফল ঘোষণা চলছে।

এখন পর্যন্ত জয়ী হলেন যারা–

সহ-সভাপতি (ভিপি)– আবু সাদিক কায়েম

সাধারণ সম্পাদক (জিএস) –এস এম ফরহাদ

সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস)— মহিউদ্দীন খান

মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক—ফাতেমা তাসনিম জুমা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক—ইকবাল হায়দার

কমন রুম রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক— উম্মে ছালমা

আন্তর্জাতিক সম্পাদক—জসীমউদ্দিন খান

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক—মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ (স্বতন্ত্র)

গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক—সানজিদা আহমেদ তন্বি (স্বতন্ত্র)

ক্রীড়া সম্পাদক—আরমান হোসেন

ছাত্র পরিবহন সম্পাদক—আসিফ আব্দুল্লাহ

সমাজসেবা সম্পাদক—যুবাইর বিন নেছারী (স্বতন্ত্র)

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক—মাজহারুল ইসলাম

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক—এম এম আল মিনহাজ

মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক—মো. জাকারিয়া

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ১৪ হাজার ৪২ ভোট ও জিএস পদে এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫ হাজার ৭০৮ ভোট ও জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম ৫ হাজার ২৮৩ পেয়েছেন ভোট। এজিএসে পদে মহিউদ্দিন খান পেয়েছেন ১১,৭৭২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ৫ হাজার ৬৪ ভোট

এদিকে, নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগও তুলেছেন একাধিক প্রার্থী। ছাত্রদল মনোনীত ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, উমামা ফাতেমাসহ বেশিরভাগ প্যানেলের নেতাকর্মীরা নির্বাচন বর্জন করেছেন। তাদের অভিযোগ প্রশাসনের সহযোগিতায় শিবির ভোট নিয়েছে।

প্রায় ৬ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, বিরতিহীনভাবে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়েছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন প্রার্থী।

সব মিলিয়ে এবার একজন ভোটারকে ৪১টি করে ভোট দিতে হয়। ভোট নেওয়া হয় ওএমআর ফরমে, ৬ পাতার ব্যালটে। ১৪টি গণনা মেশিনে ৮টি কেন্দ্রে চলে ভোট গণনা। ফলাফল ঘোষণা করা হয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে।

/এম/
বিষয়:
ডাকসুডাকসু নির্বাচনডাকসু নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
ডাকসুর ভিপি সাদিক, জিএস ফরহাদ
ডাকসু নির্বাচনজয়ের দ্বারপ্রান্তে শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট
সর্বশেষ খবর
এসএ-টোয়েন্টিতে প্রথম বাংলাদেশি তাইজুল 
এসএ-টোয়েন্টিতে প্রথম বাংলাদেশি তাইজুল 
মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে তরুণ প্রজন্ম: বাড়ছে কেন আত্মহত্যা
বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে তরুণ প্রজন্ম: বাড়ছে কেন আত্মহত্যা
গোলের আরও একটি রেকর্ডের পাশে বসলেন রোনালদো  
গোলের আরও একটি রেকর্ডের পাশে বসলেন রোনালদো  
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media