X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
জাকসু নির্বাচন

বেশি ভোট কাজী নজরুল হলে, সবচেয়ে কম আল বেরুনীতে

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০০
ভোটের লাইনে শিক্ষার্থীরা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে দুপুরের পর উত্তাপ ছড়ালেও শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। প্রায় ৭০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়েছে। 

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ৭৫২টি। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে আল বেরুনী হলে ১২৫টি।

এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় ভোট শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কিছুটা দেরিতে শুরু হয়। কিছু কিছু কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময় ৫টার পরও ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। কেন্দ্র প্রধানদের সঙ্গে কথা বলে ভোট কাস্টের এসব তথ্য জানা গেছে।

কোন হলে কত ভোটার ও কতটি পড়েছে

 আল বেরুনী হল- মোট ভোটার, ২১১ ভোট পড়েছে ১২৫টি। কামাল উদ্দিন হল- মোট ভোটার ৩৪১, ভোট পড়েছে ২১৬। মীর মশাররফ হোসেন হলে মোট ভোটার ৪৮৭,ভোট পড়েছে ৩১০। নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে মোট ভোটার ২৮৭, ভোট পড়েছে ১৩৮। শহীদ সালাম-বরকত হলে মোট ভোটার ৩০৩, ভোট পড়েছে ২২৪। মাওলানা ভাসানী হলে মোট ভোটার ৫২১, ভোট পড়েছে ৩৮৪। জাহানারা ইমাম হলে মোট ভোটার ৪০২, ভোট পড়েছে ২৪৭। প্রীতিলতা হলে মোট ভোটার ৪০২, ভোট পড়েছে ২৫০। বেগম খালেদা জিয়া হলে মোট ভোটার ৪১৭, ভোট পড়েছে ২৪৯। ১০ নং (বঙ্গবন্ধু হল) হলে মোট ভোটার ৫৪১, ভোট পড়েছে ৩৮১।

শহীদ রফিক-জব্বার হলে মোট ভোটার ৬৫৬, ভোট পড়েছে ৪৭০। বেগম সুফিয়া কামাল হলে মোট ভোটার ৪৬০, ভোট পড়েছে ২৪৬। ১৩ নং (শেখ হাসিনা হল) হলে মোট ভোটার ৫৩২, ভোট পড়েছে ২৯২। ১৫ নং (বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা) হলে মোট ভোটার ৫৭৭, ভোট পড়েছে ৩৫০। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে মোট ভোটার ৩৫৮, ভোট পড়েছে ২৬১। রোকেয়া হলে মোট ভোটার ৯৫৭, ভোট পড়েছে ৬৮০। ফজিলাতুন্নেছা হলে মোট ভোটার ৮০৯, ভোট পড়েছে ৪৮৯। বীরপ্রতীক তারামন বিবি হলে মোট ভোটার ৯৮৩, ভোট পড়েছে ৫৯৫। ২১ নং (শেখ রাসেল হল) হলে মোট ভোটার ৭৪৬, ভোট পড়েছে ৫৬০। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে মোট ভোটার ৯৯৩, ভোট পড়েছে ৭১৫। শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে মোট ভোটার ৯১৪ ও ভোট পড়েছে ৭৫২টি।

/এফআর/
বিষয়:
জাবিজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
সম্পর্কিত
জাকসু নির্বাচন‘২০ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পর দেখি, আমার ভোট আগে দেওয়া হয়ে গেছে’
জাকসুর ভোট বর্জন করে পুনর্নিবাচনের দাবি ৪ প্যানেলের
সন্ধ্যার পরও এক কেন্দ্রে লম্বা লাইন, এখনও চলছে ভোটগ্রহণ
সর্বশেষ খবর
পুলিশ সদস্যকে গুলির পর মহেশখালীর পাহাড়ে অভিযান, সন্ত্রাসীদের আস্তানা ধ্বংস
পুলিশ সদস্যকে গুলির পর মহেশখালীর পাহাড়ে অভিযান, সন্ত্রাসীদের আস্তানা ধ্বংস
দাম বাড়লো স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার
দাম বাড়লো স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার
বাগেরহাটে সোম-মঙ্গল-বুধবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা
৪টি আসন বহাল রাখার দাবিতে বাগেরহাটে সোম-মঙ্গল-বুধবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা
জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যে কী আছে
জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যে কী আছে
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media