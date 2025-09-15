X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাকসু নির্বাচন: জয়ী ঘোষিত এক প্রার্থী পূর্ণাঙ্গ ফল ঘোষণার পর ফেল

জাবি প্রতিনিধি 
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৯আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২২
শনিবার জাকসুর ফল ঘোষণা করা হয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিভিন্ন হলের পূর্ণাঙ্গ ভোট গণনায় অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। এতে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণার সময় শহীদ রফিক-জব্বার হলে ডাইনিং ও ক্যান্টিন সম্পাদক পদে প্রথমে আশরাফুল ইসলামকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও পরে ভুল গণনার অজুহাতে তা পরিবর্তন করা হয়।

আশরাফুলকে ফোন করে হলে প্রভোস্ট অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার জয় জানান, তিনি আসলে ৯২ ভোট পেয়েছেন, ফলে নির্বাচিত হননি।

অথচ ঘোষিত ফলে দেখা গেছে, আশরাফুল পেয়েছিলেন ১৩২ ভোট, আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী লুৎফর রহমান রিফাত ১২৯, ইউসুফ ১২৫ ও আবু সায়েম ১২৩ ভোট পান। চার প্রার্থীর মোট ভোট দাঁড়ায় ৫০৯, যেখানে হলে বৈধ ভোট পড়েছে মাত্র ৪৬৯টি।

এ বিষয়ে প্রার্থী আশরাফুল বলেন, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় আমি জয়ী হয়েছিলাম। পরে বলা হলো গণনায় ভুল হয়েছে। এত সময় নিয়েও ফলাফলে এ ধরনের ভুল হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক সাত্তার বলেন, দুই টালিতে ভোট গণনার সময় ইংরেজি সংখ্যা ভুল পড়া হয়েছিল। এর ফলেই এই বিভ্রান্তি।

অন্যদিকে, মওলানা ভাসানী হলে কার্যকরী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেলের নীহ্লা অং মারমা শূন্য ভোট পান। এতে বিস্ময় প্রকাশ করে ভোটার রেলং খুমি প্রশ্ন তোলেন, আমি নিজেই তাকে ভোট দিয়েছি, অথচ ফলাফলে সে একটি ভোটও পেলো না।

এমন অনিয়ম দেখা গেছে জাহানারা ইমাম হলেও। হলে মোট ভোট পড়েছে ২৪২টি, কিন্তু কমিশনের ঘোষণায় তা উল্লেখ করা হয়েছে ২৪৭টি। এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুই প্রার্থী লামিয়া জান্নাত ও সাদিয়া জান্নাত সমান ১১৩ ভোট পান। তবে লামিয়ার একটি ভোট ‘টিক চিহ্ন’ সামান্য বাইরে যাওয়ায় বাতিল করা হয়।

লামিয়া অভিযোগ করে বলেন, শুধু সামান্য বাইরে যাওয়ায় আমার ভোটটা বাতিল হলো, অথচ অন্য হলে তা হয়নি। হাতে গণনার কারণে এই ভোট বাতিল হওয়ার কথা না। আমার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে।

হলের রিটার্নিং অফিসার নাসরিন খাতুন অবশ্য দাবি করেছেন, কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট বক্সের বাইরে গেলে ভোট বাতিল করতে হয়েছে।

এসব বিতর্ক নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, ভোট গণনায় ভুল হলে সেটি দেখবেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা। আমাদের কাছে যে ফল এসেছে, সেটিই ঘোষণা করেছি। কেউ আপত্তি জানাতে চাইলে লিখিতভাবে জাকসু সভাপতি, অর্থাৎ উপাচার্যের কাছে অভিযোগ দিতে হবে।

/এফআর/
বিষয়:
জাবিজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
সম্পর্কিত
জাকসু নির্বাচন নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান শিক্ষক নেটওয়ার্কের
জাকসুর নেতা কিংবা ভিপি হওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না: জিতু
১২ হাজার ভোট গণনায় ৪৮ ঘণ্টা, কেবল ‘অভিজ্ঞতা না থাকা’ কারণ নাকি ‘অন্যকিছু’
সর্বশেষ খবর
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
ফ্ল্যাট থেকে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানের লাশ উদ্ধার
ফ্ল্যাট থেকে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানের লাশ উদ্ধার
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media