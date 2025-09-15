X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
চাকসুর হল সংসদে পাহাড়ি ছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল

চবি প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৮আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৮
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হল সংসদ নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছেন পাহাড়ি ছাত্রীরা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হল সংসদ নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছেন পাহাড়ি ছাত্রীরা। তাদের প্যানেলের নাম ‘হৃদ্যতার বন্ধন’। নওয়াব ফয়জুন্নেছা হলে ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সোমবার বিকালে চাকসু ভবনের এসে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন প্যানেলের সদস্যরা। সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নাট্যকলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী প্রমিতা চাকমা। তিনি বলেন, ‘আমাদের হল নতুন। অনেক সংস্কারকাজ বাকি আছে। শিক্ষার্থীদের জন্য যা যা সংস্কার প্রয়োজন, সেসবের দাবিতে কাজ করতেই আমরা পূর্ণ প্যানেল নিয়ে নির্বাচন করছি।’

সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পালি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সিংঞোইউ মারমা। তিনি বলেন, ‘হলের খাবারের মান, লাইব্রেরির উন্নয়নসহ যেসব সংস্কারের প্রয়োজন, আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করবো।’

সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী মে থুই চিৎ খেয়াং। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভেদহীন পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই আমরা। তাই প্যানেলে সব পাহাড়ি ছাত্রীগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।’

পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে আছেন খেলাধুলা সম্পাদক স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের ইতি চাকমা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক সংগীত বিভাগের প্রত্যাশা চাকমা, দপ্তর সম্পাদক হিসাববিজ্ঞান বিভাগের খিং খিং রাখাইন, সমাজসেবা, পরিবেশ ও মানবাধিকার সম্পাদক পালি বিভাগের অপরাজিতা বড়ুয়া, বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সুরঞ্জনা ত্রিপুরা, স্বাস্থ্য সম্পাদক পালি বিভাগের অংমে মারমা, রিডিংরুম, ডাইনিং ও হল লাইব্রেরি সম্পাদক মার্কেটিং বিভাগের মোনালিসা চাকমা, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক পালি বিভাগের শ্রেয়া তালুকদার, নির্বাহী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিপ্রা তঞ্চঙ্গ্যা, পরিসংখ্যান বিভাগের অনন্যা চাকমা এবং বাংলা বিভাগের প্রমিতা ত্রিপুরা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর ভোট গ্রহণ হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। গতকাল রবিবার থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন ফরম বিতরণ।

মনোনয়নপত্র বিতরণের বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন বলেন, মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন বিতরণের আজ দ্বিতীয় দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৪১ জন প্রার্থী। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৬৯ জন।

ভোটচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
আর্থিকভাবে অসচ্ছল ১৭ শিক্ষার্থীর পাশে কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদল
আড়াই লাখ টাকার কৃষি ঋণে লাগবে না সিআইবি চার্জ
দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
কাতার ও ফিলিস্তিনের প্রতি অবিচল সমর্থন জানালো বাংলাদেশ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
