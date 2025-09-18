X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
শর্তসাপেক্ষে রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহাল, প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক

রাবি প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০২আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০২
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শর্ত সাপেক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্যকোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে এক জরুরি একাডেমিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানাজানির পর থেকেই এর প্রতিবাদে ক্যাম্পাস আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ছাত্রশিবির, সমন্বয়কসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পোষ্য কোটা পূর্বের ন্যায় ৩ শতাংশই বহাল থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৪০ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে। নিজ বিভাগে কোনও শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান ভর্তি হতে পারবে না।

রাবিরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আলেমদের পরামর্শেই দেশ ও জাতির কল্যাণ নিহিত: জমিয়তে
মহারশি নদীর বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকলো পানি
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৮
সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানিতে ভ্যাট ছাড়, থাকছে কঠোর শর্ত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
