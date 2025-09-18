শর্তসাপেক্ষে রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহাল, প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক

শর্ত সাপেক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্যকোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে এক জরুরি একাডেমিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এদিকে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানাজানির পর থেকেই এর প্রতিবাদে ক্যাম্পাস আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ছাত্রশিবির, সমন্বয়কসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পোষ্য কোটা পূর্বের ন্যায় ৩ শতাংশই বহাল থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৪০ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে। নিজ বিভাগে কোনও শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান ভর্তি হতে পারবে না।