রাকসু নির্বাচন পেছানোয় রাবিতে দুই দিনের ছুটি বাতিল

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১০আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১০
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় আগামী ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বরের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদারের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তিত হওয়ায় ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বরের ছুটি বাতিল করা হলো; দুর্গা পূজা উপলক্ষে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত ক্লাসসমূহ এবং আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) থেকে ২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত অফিসসমূহ বন্ধ থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অতি জরুরি বিভাগসমূহ যথা- পানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, প্রহরী ব্যবস্থা, টেলিফোন যথারীতি চালু থাকবে।

/এফআর/
বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
