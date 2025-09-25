X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
চাকসুতে লড়ছেন ৯০৮ প্রার্থী, ভিপি পদে ২৪ জন

চবি প্রতিনিধি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯
চাকসু ভবন (ফাইল ছবি)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে চূড়ান্ত হন ৯০৮ প্রার্থী। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ৪১৫ ও হল সংসদগুলোতে ৪৯৩ জন। তাদের মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ২৪ এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়ছেন ২২ জন।

এর আগে মনোনয়ন প্রত্যাহার ও বাতিলের কারণে বাদ পড়েন ২৪ জন। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে চাকসু নির্বাচন কমিশনার ও সদস্যসচিব একেএম আরিফুল হক সিদ্দিকী এসব তথ্য জানান।

চাকসু নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬টি পদে লড়বেন ৪১৫ প্রার্থী। এর মধ্যে ভিপি পদে ২৪, জিএস পদে ২২, এজিএস পদে ২১, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১২, সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক ১৪, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১৭, সহ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১৫, দফতর সম্পাদক পদে ১৭, সহ-দফতর সম্পাদক পদে ১৪, ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৩, সহ-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে ১০, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে ১১, গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক পদে ১২, সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে ২০, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৫, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৭, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৬, যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৭, সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৪, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদে নয়, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে ২০ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ৮৫ জন লড়ছেন।

পাশাপাশি ১৪টি হলে প্রার্থী হয়েছেন ৪৭৩ জন। তাদের মধ্যে ছাত্র হলে ৩৫০ ও ছাত্রী হলে ১২৩ জন। যাদের মধ্যে ছেলেদের হলগুলোতে- এএফ রহমান হলে ৩৮, আলাওল হলে ৩২, অতীশ দীপংকর হলে ৩৭, শাহ আমানত হলে ৪৩, শহীদ ফরহাদ হোসেন হলে ৪৫, মাস্টার দা সূর্যসেন হলে ৩৭, শহীদ আব্দুর রব হলে ৩১, শাহজালাল হলে ৩৪, সোহরাওয়ার্দী হলে ৫৩ জন প্রার্থী। এ ছাড়া শিল্পী রশিদ চৌধুরী হোস্টেলে ২০ জন প্রার্থী হয়েছেন।

মেয়েদের হলগুলোর মধ্যে বিজয়-২৪ হলে ২৮, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হলে ৩০, নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ১৭, প্রীতিলতা হলে ২৬, শামসুন্নাহার হলে ২২ জন প্রার্থীসহ মোট ১২৩ জন লড়ছেন।

মনোনয়ন প্রত্যাহার ও বাতিল

বুধবার ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। সে আনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন ১১ জন। এর মধ্যে সহসভাপতি, সহ-সাধারণ সম্পাদক, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, আবাসন সম্পাদক, মানবাধিকার সম্পাদক ও ক্রীড়া সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে প্রার্থী রয়েছেন।

এ ছাড়া হল সংসদে নয় জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। তাদের মধ্যে আলাওল হলে সহসভাপতি, রশিদ চৌধুরী হোস্টেলে সহ-সাধারণ সম্পাদক, শহীদ ফরহাদ হলে সহসভাপতি ও সাহিত্য সম্পাদক, শাহজালাল হলে সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বিজ্ঞান সম্পাদক, অতীশ দীপংকর হলে নির্বাহী সদস্য পদে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। বিজয়-২৪ হলে স্বাস্থ্য সম্পাদক এবং খালেদা জিয়া হলে সমাজসেবা সম্পাদক প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। এ ছাড়া ত্রুটিপূর্ণ ফরমের কারণে কেন্দ্রীয় সংসদে চারটি মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

পরীক্ষা স্থগিত

চাকসু নির্বাচনের কারণে পরীক্ষার সময়সূচিতেও পরিবর্তন এসেছে। আগে এক সপ্তাহের পরীক্ষা স্থগিতের প্রস্তাব দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধু ১৫ ও ১৬ অক্টোবর পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। এরপরই গণনা শুরু হবে।

