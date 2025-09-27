X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
ঢাবির জগন্নাথ হলে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু

ঢাবি প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩০আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩০
সংবাদ সম্মেলনে দুর্গোৎসবের সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলছেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল/বাংলা ট্রিবিউন

প্রতিবারের ন্যায় এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জগন্নাথ হলে মহাষষ্ঠী ও দেবীবোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক পর্ব। আগামীকাল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে এই সূচনা পর্ব।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দুর্গোৎসবের সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল।

জানা গেছে, ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ‘মহাসপ্তমী’, ‘মহাঅষ্টমী’ ও ‘মহানবমী’ পূজা শেষে ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ‘মহাদশমী’ পূজার মধ্য দিয়ে শেষ হবে আনুষ্ঠানিকতা। এরপর সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এবারের দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল জানান, এবারের দুর্গোৎসব বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় এক উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাঁচ দিনব্যাপী পূজা চলাকালে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, রক্তদান কর্মসূচি, বস্ত্র বিতরণসহ নানা আয়োজন থাকবে। শিশু-কিশোরদের জন্য রাখা হয়েছে রাইড, খেলনা ও খাবারের স্টল।

তিনি আরও জানান, গত ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ শীর্ষক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজন করা হয়। পূজা সংক্রান্ত সব সভায় শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উৎসবের নিরাপত্তা নিয়ে প্রাধ্যক্ষ বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানসহ শীর্ষ প্রশাসনের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে পূজা মণ্ডপ ও হল প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, শাহবাগ থানা, আনসার বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, এনএসআই এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিরাপত্তায় সহায়তা করছে। প্রায় ২৩০ সিসিটিভি ক্যামেরা, প্রবেশমুখে মেটাল ডিটেক্টর, শিশুদের জন্য দুগ্ধ কর্নার, পটকা ও আতশবাজি নিষিদ্ধকরণসহ বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া যানবাহন নিয়ন্ত্রণে স্টিকার সরবরাহ ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়ারও আয়োজন করা হয়েছে।

‘দেবীর গজে আগমন ও দোলায় গমন’ উপজীব্যকে ধারণ করে এবারের দুর্গোৎসব উদযাপিত হচ্ছে বলে জানান প্রাধ্যক্ষ। তিনি বলেন, ‘জগন্নাথ হল শুরু থেকেই সব ধর্ম-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সংবেদনশীল। আমরা বৈষম্যহীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছি।’

সংবাদ সম্মেলনে তিনি সকল ধর্ম, মত, আদর্শ ও শ্রেণির মানুষকে জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সর্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসবে স্বাগত জানান।

