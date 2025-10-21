X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে এলো ইসলামী ছাত্রী সংস্থা

ইবি প্রতিনিধি
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৭আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৭
দুই দিনব্যাপী মেহেদি উৎসবের মাধ্যমে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রকাশ্যে এলো ইসলামী ছাত্রী সংস্থা

দুই দিনব্যাপী মেহেদি উৎসবের মাধ্যমে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রকাশ্যে এলো ইসলামী ছাত্রী সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এ উৎসবের আয়োজন করে সংস্থাটি।

মেহেদি উৎসবে দেখা যায়, বটতলার পাশেই ছাউনি টানিয়ে চারটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য, বাকিগুলোতে উপহার, অনুভূতি বক্স এবং মেহেদি দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিভিন্ন ব্যানার টানানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সংস্থাটি নতুন সদস্য আহ্বান করছে এবং নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রচারপত্র বিতরণ করছে। উৎসবের প্রথমদিনে নারী শিক্ষার্থীদের ভিড় দেখা গেছে। অনেককে লাইনে দাঁড়িয়ে হাতে মেহেদি নিতে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মরিয়ম খাতুন বলেন, ‘ইসলামী ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মেহেদি উৎসবের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর। ছাত্রীরা একে-অপরের হাতে মেহেদি দিচ্ছেন। দৃশ্যটা দেখতেই অনেক ভালো লাগছে। আমি হাতে মেহেদি দিয়েছি। অনেক সুন্দর একটি আয়োজন করেছে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা।’

সংস্থার শাখা সভানেত্রী ইয়াসমিন আক্তার বলেন, ‘সংস্থার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী মেহেদি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এটি সংস্কৃতিচর্চার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজন করা হয়। আমাদের শাখা নিয়মিতভাবেই নানা ইতিবাচক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। তবে বিগত সময়ে এমন আয়োজন বৃহত্তর পরিসরে করা সম্ভব হয়নি। তবে ফ্যাসিস্ট পতন পরবর্তী সময়ে এসে আমরা ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেছি। এর মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই আমরা।’

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবির
